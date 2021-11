Niektóre promocje w "Black Friday" mogą być bardzo kosztowne

W polskim handlu hasło Black Friday na dobre przyjęło się od 2015 roku - zapowiada ono wstęp do najgorętszego dla handlu okresu, związanego z „gorączką” zakupową poprzedzającą Boże Narodzenie. Podobnie jak za oceanem konsumenci będą jutro kuszeni zabiegami typu „3 w cenie 2”, możliwością darmowej dostawy czy zwrotu towaru.

Jak jednak wynika z informacji pozyskanych przez serwis Prawo.pl, wiele z wyprzedaży, towarzyszących temu wyjątkowemu dla handlu piątkowi, stanowi w istocie marketingową sztuczkę lub – w najgorszym wypadku – próbę oszustwa.

Listę nieuczciwych praktyk otwiera manipulacja ceną, czyli jej sztuczne podwyższanie, a następnie obniżanie do poziomu zbliżonego do ceny regularnej. Kolejnym nieuczciwym zabiegiem jest informowanie konsumenta, iż dany produkt w promocyjnej cenie dostępny jest tylko w określonym czasie, np. w czarny piątek, podczas gdy jest to niezgodne z prawdą - celem takiego działania jest nakłonienie klienta do podjęcia natychmiastowej decyzji o zakupie. Skrajny przypadek stanowi podszywanie się pod jakiś znany sklep internetowy i sprowokowanie dokonania płatności przez konsumenta za towar, którego oczywiście nigdy nie otrzyma – czytamy na Prawo.pl.

Jak przypomina dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Black Friday” stanowi odpowiedź na oczekiwania konsumentów, a zdecydowaną większość sprzedawców cechuje uczciwość. Według eksperta, najskuteczniejszą bronią, jaką dysponuje konsument w zderzeniu z potencjalnie fałszywą promocją, jest unikanie kupowania pod wpływem nagłego impulsu.

„Większość z nas wyposażonych jest dziś w skuteczne narzędzie do weryfikacji atrakcyjności każdej oferty promocyjnej – smartfon, a także dedykowane aplikacje służące do porównywania cen na przestrzeni określonego czasu. W związku z tym, żeby uniknąć późniejszych rozczarowań, najlepiej porównywać ceny bieżące u różnych handlowców i patrzeć na ceny produktów (szczególnie tych droższych) w określonym przedziale czasowym” – tłumaczy dr Mariusz Woźniakowski.

Szczegóły w serwisie prawo.pl >