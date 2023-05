Niebieskie stylizacje na wiosnę – hit czy kit?

Niebieski – kolor morza i nieba

Niebieski, jako że jest kolorem morza i nieba, to kojarzy się z chłodem, spokojem i elegancją, co wprowadza praktycznie każdego w dobry nastrój. Kolor ten pojawiał się w modzie od lat i zawsze cieszył się dużą popularnością. W tym sezonie niebieskie stylizacje wracają do łask. Oprócz klasycznego niebieskiego, w modzie na wiosnę pojawiają się również pastelowe odcienie tego koloru.

Warto zaznaczyć, że niebieskie ubrania pasują do różnych odcieni skóry i włosów, co czyni je bardzo uniwersalnymi, a mnogość wyjątkowych odcieni niebieskiego powoduje, że każdy typ urody znajdzie coś dla siebie. Wystarczy dodać nawet drobny element w tym kolorze, aby całkowicie odmienić stylizacje. Może to być zwykła apaszka, torebka czy biżuteria. Świetnym pomysłem jest także podkreślenie outfitu stylowymi pierścionkami z niebieskim oczkiem.

Do jakich stylizacji pasuje niebieski kolor?

Niebieski kolor jest bardzo wszechstronny i może być stosowany w różnych stylizacjach, zarówno casualowych, jak i eleganckich. W połączeniu z bielą tworzy klasyczną i elegancką stylizację, która idealnie nadaje się na wieczorne wyjścia. Natomiast w połączeniu z denimem, tworzy bardziej casualowy i swobodny look, który będzie idealny na co dzień. Przykładowo sweter lub koszula świetnie komponują się jeansami, a podkreślenie stylizacji stylowymi pierścionkami z niebieskimi oczkami z pewnością przyciągnie uwagę i podkreśli nasz indywidualny styl.

Bardzo modne w tym sezonie są również niebieskie pastelowe sukienki z kwiatowym printem. Świetnym wyborem na wieczorne wyjścia są również sukienki i garnitury w eleganckim ciemnym niebieskim odcieniu. Zakładając ubranie w tak wyjątkowym kolorze oraz dobierając odpowiednie dodatki, na pewno wyróżnisz się z tłumu. Niebieskie stylizacje na wiosnę są zdecydowanie hitem, a nie kitem. To kolor, który dodaje nam pewności siebie i pozytywnej energii, a jego kombinacja z innymi kolorami, takimi jak biel, szary czy czerwień, sprawią, że będziemy wyglądać wyjątkowo i niebanalnie podczas pięknych wiosennych dni. Pamiętajmy również o dodatkach, takich jak pierścionki z niebieskim oczkiem.

Foto i treść: materiał partnera