Nawilżacz kanałowy - 3 powody, dla których warto w niego zainwestować

1. Nawilżacz kanałowy polepsza komfort domowników

Nawilżacz kanałowy zwiększa komfort domowników utrzymując w pomieszczeniach optymalną wilgotność. Jest szczególnie przydatny zwłaszcza w sezonie grzewczym, a więc w okresie jesienno-zimowym. To właśnie wtedy w bardzo szybkim tempie spada wilgotność ze względu na uruchomione ogrzewanie. Suche powietrze jest istotnym problemem nie tylko dla alergików. Jego niska wilgotność wpływa na przesuszenie i pękanie skóry. Mogą pojawić się bóle głowy, obniżony nastrój i gorsze samopoczucie. Długotrwałe przebywanie we wnętrzach wypełnionych suchym powietrzem może wywoływać kaszel, a nawet trudności z oddychaniem.

2. Nawilżacz kanałowy jest energooszczędny

Wiele osób korzysta z klasycznych, stacjonarnych nawilżaczy powietrza podłączanych do gniazdka elektrycznego. Ich zasadniczą wadą jest duże zużycie prądu. Zajmują także dużo miejsca i mogą sprawiać dyskomfort pod względem hałasu oraz generowanego chłodnego powietrza.

Natomiast nawilżacz kanałowy to niewielkie urządzenie ukryte w systemie wentylacyjnym. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z jego działania. Nie posiada żadnych ruchomych części, więc nie generuje hałasu i zużywa jedynie ułamek prądu elektrycznego w porównaniu do stacjonarnych nawilżaczy. W trakcie swojego działania wykorzystuje czujniki, które monitorują stan powietrza. Dlatego przez większość czasu działa w trybie czuwania i włącza się tylko w razie potrzeby.

3. Nawilżacz kanałowy jest bezobsługowy

Nawilżacz kanałowy to urządzenie, które instaluje się w kanale nawiewnym, w domowym systemie wentylacyjnym. Po jego podłączeniu do sieci elektrycznej oraz bieżącego źródła wody staje się praktycznie bezobsługowy. W swoim działaniu współpracuje z pozostałymi urządzeniami wentylacji mechanicznej.

Nawilżacz wyposażony jest w szereg czujników, które monitorują między innymi temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza, a także moc nawiewu na matrycę przez wentylator. Urządzenie uruchamia się samoczynnie według skonfigurowanych wcześniej parametrów. Jeśli nawilżacz wykryje spadek wilgotności to włącza się i działa do czasu uzyskania optymalnych wartości w pomieszczeniu. Następnie wyłącza się i przechodzi w stan czuwania, oszczędzając energię.