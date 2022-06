Następca WIBOR-u ma bazować na rzeczywistych transakcjach

Aleksandra Bluj, wiceprezes zarządu GPW Benchmark, zapowiedziała podczas panelu „Stawka zmienna WIBOR lub jej odpowiednik. Gdzie zmierzamy i co z tego wyniknie?”, który odbył się w ramach XII Europejskiego Kongresu Finansowego, że powstał harmonogram prac nad nowym wskaźnikiem, według którego do tworzenia indeksu będą angażowane kolejne grupy uczestników rynku finansowego.

Nowy wskaźnik - możemy skorzystać z doświadczeń innych

„Tworząc nasz wskaźnik nie jesteśmy oderwani od świata, nie wymyślamy nic nowego. Dlatego możemy skorzystać z doświadczeń innych i nie powtórzyć ich błędów” – zapewniał prowadzący spotkanie Przemysław Szczygielski, lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce.

W ramach wprowadzenia do dyskusji Paweł Spławski, ACCA, FRM, Partner, Risk Advisory, Financial Services, Deloitte w Polsce, zaprezentował rozwiązania z innych krajów i przedstawił rożne perspektywy na to zagadnienie. Dyskutanci zastanawiali się, czy istnieje preferowane rozwiązanie i co je cechuje, a także, jakie mogą być konsekwencje wybranych alternatyw.

Bankowcy zaskoczeni planowanym terminem wprowadzenia nowych wskaźników

„Problem zmiany stawek dotyczy wszystkich uczestników rynku finansowego, nie tylko konsumentów – przypomniała Bożena Graczyk, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski. – Jesteśmy zaskoczeni zaplanowanym terminem wprowadzenia nowych wskaźników, początek 2023 r. uważamy za nierealny” – podkreśliła.

Reforma WIBOR-u w ciągu 7 miesięcy wciąż możliwa

Prezes PFR Paweł Borys powiedział w poniedziałek PAP Biznes, że reforma WIBOR-u w ciągu 7 miesięcy jest wciąż możliwa. „Rozporządzenie, które reguluje rynek wskaźników referencyjnych, jest wdrożone od kilku lat. Prace z udziałem nadzoru sektora bankowego i GPW Benchmark również trwają intensywnie od ponad 3 lat. W obecnej reformie wskaźników w Polsce chodzi głównie o to, by ta dyskusja nie trwała w nieskończoność, by tranzycja przebiegła sprawnie, żeby mieć benchmark, który uwzględni więcej segmentów rynku, dzięki czemu będzie on bardziej płynny” – wyjaśnił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Aleksandra Bluj, wiceprezes zarządu GPW Benchmark, zapewniała, że nowy wskaźnik, mający zastąpić WIBOR, pojawi się w odpowiednim czasie "GPW nie zaimplementuje wskaźnika, jeżeli wszyscy uczestnicy rynku finansowego nie będą na to gotowi" - powiedziała.

Odejście od wskaźnika prognostycznego na oparty na danych historycznych

„Wskaźnik musi być dopracowany, pewny, przejrzysty. Ważna zmiana to odejście od wskaźnika patrzącego do przodu, prognozującego, na patrzący wstecz. Oparty o dane historycznych, rzeczywistych transakcji” – wyjaśniała wiceprezes zarządu GPW Benchmark. Poinformowała również, że powstał harmonogram prac nad nowym wskaźnikiem, według którego do tworzenia indeksu będą angażowane kolejne grupy uczestników rynku finansowego.

„Proces zmian związanych z wprowadzeniem nowego wskaźnika wydaje się dość skomplikowany, co mówię na podstawie doświadczeń innych izb rozliczeniowych. Jednak jesteśmy dla uczestników rynku finansowego i zależy nam, żebyśmy mogli powiedzieć, że działamy według określonych standardów” – zauważył Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP.

Kończąc dyskusję Bożena Graczyk wysunęła postulat utworzenia narodowej grupy technicznej - roboczego zespołu przedstawicieli całego środowiska finansowego, wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem nowego wskaźnika.

WIRD, WIRF i WRR to potencjalne zamiennik WIBOR

Przypomnijmy, że WIRD, WIRF i WRR to nowe wskaźniki transakcyjne, które zostały zaproponowane przez GPW Benchmark jako potencjalne zamienniki WIBOR. Trwają konsultacje branżowe mające doprowadzić do wyboru najodpowiedniejszego.