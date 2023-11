Najnowszy model monitora G-Master Red Eagle od iiyama ma dawać przewagę nad rywalami w grach

iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle: Nowy gracz na rynku monitorów

W skrócie

iiyama, ceniony japoński producent sprzętu komputerowego, zaprezentował swoje najnowsze dzieło: G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle.

Jest to 34-calowy monitor z zakrzywionym wyświetlaczem, który z wysokokontrastową ultrapanoramiczną matrycą VA oferuje nie tylko wyjątkową jakość obrazu, ale i ogromną przestrzeń roboczą. Wyróżnia go również wyjątkowo wysoka częstotliwość odświeżania 180 Hz oraz czas reakcji 0,4 ms, co może uczynić go przełomowym w kategorii monitorów gamingowych.

Specyfikacja techniczna i funkcjonalność

Ekran: 34-calowy, zakrzywiony, ultrapanoramiczny (21:9).

Rozdzielczość: UWQHD (3440 × 1440 pikseli).

Typ matrycy: VA, wysokokontrastowa.

Częstotliwość odświeżania: 180 Hz.

Czas reakcji: 0,4 ms (MPRT).

Technologia AMD FreeSync Premium Pro.

Obsługa HDR.

Regulacja wysokości podstawy.

Intuicyjne, konfigurowalne ustawienia ekranu z funkcją Black Tuner.

Funkcje PiP (picture-in-picture) i PbP (picture-by-picture).

Unikalne cechy

Monitor iiyama GCB3480WQSU-B1 Red Eagle wyróżnia się na tle konkurencji swoją ultrapanoramiczną matrycą i niespotykaną płynnością obrazu, dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania i błyskawicznemu czasowi reakcji. Dla graczy oznacza to możliwość cieszenia się wyjątkową precyzją obrazu nawet podczas najbardziej dynamicznych scen akcji.

Funkcja HDR w połączeniu z regulowanym ustawieniem ekranu może natomiast odpowiedzieć na potrzeby użytkowników poszukujących głębi kolorów i komfortu użytkowania.

Cena i dostępność

Monitor iiyama GCB3480WQSU-B1 Red Eagle został wprowadzony na rynek w drugiej połowie października br. Cena detaliczna została ustalona przez producenta wynosi 1699 zł, co plasuje urządzenie w konkurencyjnym segmencie rynku monitorów gamingowych.