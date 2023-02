Najmodniejsze stylizacje z bluzami damskimi w roli głównej

Bluza w kobiecej garderobie?

Projektanci coraz odważniej podchodzą do łączenia bluzy z pozostałymi elementami looku. To dlatego panie nie boją się po nie sięgać niezależnie od okazji. Najnowsze stylizacje potwierdzają bowiem, że wystarczy odpowiednio skomponować dany model ze spodniami, spódnicą czy sukienką, aby móc nosić je również do pracy. Przykładem tego są bluzy Reserved, wśród których znajdują się kroje na każdą kieszeń oraz okazję. Ich atrakcyjne ceny, pozwalają paniom zaopatrzyć się bez wyrzutów sumienia w kilka sztuk w różnych fasonach oraz odcieniach kolorystycznych. Dzięki temu mogą bez ograniczeń komponować codzienny outfit.

Bluzy damskie Reserved nie tylko w sportowych stylizacjach

Aktualne trendy jednoznacznie podkreślają uniwersalny charakter bluzy. Pojawia się ona również w propozycjach eleganckich stylizacji. Panie efektownie łączą ją z długimi spódnicami, ale i ich krótszymi siostrami. Zarówno w jednej, jak i drugiej kompozycji, bluza odnajduje się świetnie. Mariaż różowej bluzy Reserved z kapturem z szarą spódniczką typu mini, z pewnością zainspiruje każdą fankę niestandardowych twistów. Ciekawe zestawienie może również powstać z połączenia jej ze stylowymi spodniami typu cygaretki czy kuloty.

Które bluzy damskie Reserved warto mieć w swojej szafie?

Gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza, sposobem na poprawienie nastroju jest moda. I to właśnie bluza może być jednym z tych elementów garderoby, które dodadzą koloru codzienności. Dlatego też, wybierając odpowiedni fason, warto wziąć pod uwagę nie tylko rozmiar, ale i to jakie możliwości daje konkretny model. Bluzy Reserved charakteryzują się różnorodnością barw. Nie brakuje propozycji w pastelowych odcieniach, ale i bardziej klasycznych jak np. złamana biel, szarości czy czerń. W związku z tym, że wciąż dużą popularnością cieszy się styl oversize, nie mogło zabraknąć i takich propozycji. Bluzy typu oversize pojawiają się w kreacjach influencerek w zestawieniu z jeansami, woskowanymi rurkami czy legginsami. W przypadku tego modelu jedynym ograniczeniem w stworzeniu oryginalnej kreacji jest wyobraźnia. Warto również wspomnieć o modnych bluzach z nadrukiem. Chętnie sięgają po nie celebrytki i telewizyjne gwiazdy. Dają szerokie pole możliwości tworzenia codziennego looku, a przy tym frajdę z zabawy modą.

Na spacer, randkę, rodzinne spotkanie, a nawet do pracy. Bluza gwarantuje nie tylko nietuzinkowy look, ale i bardzo dobrze utrzymuje ciepło. Stanowi wartościowy dodatek stylizacji, który sprawdzi się niezależnie od pory roku. Panie sięgają bowiem po bluzę zarówno zimą, jak i w letnie wieczory. Bez wątpienia warto posiadać chociaż jeden model w swojej szafie.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera