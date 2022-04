Najmodniejsze kroje sukienek w 2022. Jak wybrać odpowiedni model?

Jakie sukienki są modne w 2022 roku?

Jeśli chcesz wyglądać dobrze, a jednocześnie czuć się komfortowo i dobrze, potrzebujesz sukienki, która pasuje. To prosta koncepcja, ale znalezienie odpowiedniej sukienki może być zaskakująco trudne.

Jakie sukienki są modne w tym sezonie:

Sukienki z kieszeniami to miejsce na telefon, gotówkę i inne niezbędne drobiazgi, bez konieczności noszenia torebki.

Sukienki na ramiączkach są idealne dla tych, którzy lubią swobodny styl - są dostępne w różnych tkaninach i kolorach, więc zawsze znajdziesz styl, który odpowiada Twojemu gustowi.

Sukienki mini również nadają się na niezobowiązujące okazje; mogą nie być odpowiednie do pracy lub szkoły, ale jeśli wybierasz się na kolację lub drinka z przyjaciółmi, takie rozwiązanie może być łatwym sposobem na zapewnienie sobie najlepszego wyglądu.

Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej wyrafinowanego niż szorty i koszulka, ale nie chcesz niczego zbyt formalnego, sukienki dżinsowe są zawsze dobrym wyborem. Pasują do wszystkiego, od sandałów po trampki.

Jeśli wybierasz się na imprezę typu "black tie" lub inną formalną imprezę, na której wymagany jest strój koktajlowy, nie zakładaj byle jakiej sukienki - upewnij się, że znajdziesz odpowiednią dla siebie.

Jakie kolory sukienek są modne?

Jeśli chcesz wyglądać jak najlepiej, nie wydając przy tym mnóstwa pieniędzy, pomyśl o zainwestowaniu w kilka klasycznych sukienek wykonanych z wysokiej jakości materiałów, które oferuje sklep odzieżowy online Fasardi. Będziesz mogła je nosić przez wiele lat i nadal czuć się stylowo. Jeśli chcesz kupić jak najlepsze modele, poszukaj sukienek wykonanych z naturalnych włókien, takich jak bawełna lub len. Tkaniny te oddychają, co oznacza, że nie zmarzniesz w gorące letnie dni. Materiał nie gniecie się też łatwo, co jest przydatne, jeśli nie planujesz prasować swoich sukienek! Jeśli szukasz sukienki, która będzie idealna na wyjście z przyjaciółmi i przetańczenie całej nocy, wybierz krótką sukienkę w jaskrawym kolorze lub z kwiatowym nadrukiem. Jeśli odwiedzasz rodzinę w czasie świąt i potrzebujesz czegoś odświętnego na kolację wigilijną lub imprezę sylwestrową, wybierz elegancką koronkową sukienkę w kolorze czerwonym lub zielonym. A jeśli wkrótce wybierasz się na wesele i chcesz coś łagodnego, zdecyduj się na kreację w kolorze łososiowym lub oliwkowym.

Nie tylko sukienka – wybierz zgrane dodatki!

Wszyscy to znamy: wybierasz się na eleganckie przyjęcie, kolację, a może nawet kolejny dzień w pracy i nie wiesz, w co się ubrać. Czasami myślenie o wszystkich rzeczach, które trzeba wziąć pod uwagę przy kompletowaniu stroju, jest przytłaczające: co będzie odpowiednie na daną okazję? Czy będę w tym dobrze wyglądać? Czy będę pasować do innych? I nie zapomnij o dodatkach! Na rynku pojawiło się kilka nowych, wspaniałych propozycji, które sprawią, że Twoja stylizacja będzie kompletna, inspiracji możesz szukać, chociażby w sklepie Fasardi: https://www.fasardi.com/modne-sukienki/sukienki-oliwkowe.html.