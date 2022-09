Najlepszy prezent na Dzień Chłopaka dla fana piłki nożnej

Piłkarskie doznania w wirtualnym świecie

Jeśli Twój chłopak, brat czy tata wciąż marzy o karierze zawodowego piłkarza, choć nie może jej zrealizować w analogowym świecie, to kolejna już odsłona klasyka w świecie gier - FIFA 23 pozwoli mu na to na to w trybie kariery.

W FIFA 23 to gracz zarządza losem wybranego przez siebie zawodnika. Wystarczy wybrać ulubioną postać spośród 19 tys. zawodników światowej klasy i dołączyć do wybranego wirtualnego klubu aby kreować jego ścieżkę rozwoju. W grze dodano funkcję Akcje do Rozegrania, która umożliwia nowy sposób na rozgrywkę sezonu przez wybranego sportowca.

Gra nie tylko umożliwia zbudowanie swojej postaci, zarządzając jej osobowością, awatarem i kreując dalsze losy zawodnika. Użytkownik FIFA 23 może także stworzyć własną piłkarską drużynę i ścigać się o prestiżowe nagrody w globalnych konkursach świata piłki nożnej takich jak FIFA World Cup Qatar 2022. W FIFA 23 można też zarządzać kobiecą drużyną klubową w lidze Barclays FA Women's Super League lub Division 1 Arkema. To nowość w tej serii i ukłon w stronę kobiecego futbolu.

Mecze rozgrywane są na najsłynniejszych stadionach, które zostały odwzorowane z zachowaniem realizmu na najwyższym poziomie w tym wirtualnym świecie piłki.

Realistyczna rozgrywka dzięki technologii HyperMotion2

Z danych zarejestrowanych na boisku w meczach kobiet i mężczyzn producent gry uzyskał ponad 6000 animacji HyperMotion. Dzięki tej technologii piłkarze i piłkarki będą poruszali się w FIFA 23 szybciej i bardziej realistycznie niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzięki rozwinięciu algorytmu uczenia maszynowego EA znacznie zwiększyła realizm rozgrywki w grze FIFA 23. Algorytm analizuje dane z łącznie 9,2 miliona klatek materiału meczowego oraz tworzy na bieżąco nowe animacje, aby uzyskać naturalny i realistyczny ruch piłki i piłkarzy.

Rozgrywki cross-play

FIFA 23 to nie tylko indywidualne zmagania z karierą piłkarską. Gra umożliwia rozgrywki cross-play również pomiędzy użytkownikom różnych platformach tej samej generacji. W końcu futbol to współpraca, ale też zacięta rywalizacja!

FIFA 23 na konsole i pecety

Najnowsza wersja popularnej gry dostępna jest dla użytkowników szerokiej gamy urządzeń. Dla graczy korzystających z konsoli Playstation w wersji 4 oraz 5 dedykowane są gry FIFA 23 na PS4 oraz FIFA 23 na PS5. Osoby preferujące konsolę Xboxa mają do dyspozycji grę FIFA 23 na Xbox One lub FIFA 23 na Xbox Series X. Natomiast wielbiciele klasycznych komputerów mogą przeżywać piłkarskie emocje grając w FIFA 23 na PC.

Prezent na Dzień Chłopaka? Problem rozwiązany. FIFA 23 to najlepsza propozycja dla wszystkich graczy, miłośników piłki nożnej i fanów sportowych emocji.

Fot. Electronic Arts Inc.



---

Artykuł powstał na zlecenie Partnera publikacji