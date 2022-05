Najlepsze sposoby rozbudowy pamięci w konsoli

Topowe tytuły konsolowe zajmują coraz więcej miejsca. Najnowsza aktualizacja Call of Duty: Black Ops Cold War na PS5 waży ponad 200 GB, Assassin's Creed: Valhalla 77 GB, a FIFA 22 blisko 50 GB. Grając jednocześnie w kilka gier, można szybko zapełnić wbudowany dysk również w Xbox Series X/S. Jeżeli mamy bardziej rozbudowaną bibliotekę gier – podobny problem może też wystąpić w starszych generacjach i na konsolach przenośnych jak Nintendo Switch. Pomocnym rozwiązaniem są pamięci flash stworzone dla gamingu. Przed ich zakupem warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Wewnętrzny dysk SSD dla PlayStation 5

Najnowsza konsola Sony daje do dyspozycji 875 GB wbudowanej pamięci – ale znaczną część zajmuje oprogramowanie systemowe. Finalnie na gry, aplikacje i zrzuty ekranu pozostaje 667,2 GB. Gracze, którzy nie chcą odinstalowywać ulubionych pozycji, tak aby zrobić miejsce na kolejne tytuły, mogą skorzystać z możliwości rozbudowy pamięci. Sony przewidziało specjalny slot na wewnętrzny dysk SSD. Instalacja dodatkowej pamięci SSD jest prosta – wystarczy śrubokręt krzyżakowy w rozmiarze 1 i dobrze oświetlony stół do pracy.

Przed zakupem warto upewnić się na stronie producenta, że dysk jest kompatybilny z konsolą. Odpowiednie będą tylko nośniki typu PCIe Gen 4.0 M.2 NVMe. Najnowsza generacja dysków SSD oferuje szybkość odczytu do 7300 MB a zapisu do 7000 MB na sekundę oraz wysokie IOPS. Pozwala to zapisywać i odczytywać do miliona bloków danych na sekundę, zwiększa stabilność i responsywność systemu. Efekt? Krótszy czas ładowania gier i aplikacji.

Modernizacja pamięci wewnętrznej w PS4 i Xbox One

Standardowo w ósmej generacji konsol (PS4 i Xbox One) montowano dyski talerzowe HDD. Można je zmodernizować dzięki wymianie na dysk SSD SATA w wersji 3.0. Zapewni on większą pojemność, ale przede wszystkim zwiększy prędkości zapisu i odczytu. Ponieważ PS4 i Xbox One nie posiadają dodatkowego slotu pozwalającego na rozszerzenie pamięci wewnętrznej, należy pamiętać o zrobieniu kopii zawartości starego dysku lub konieczności ponownej instalacji systemu.

Zewnętrzne dyski SSD do PlayStation i Xbox

Do najnowszych, jak i tych o generację starszych konsol Sony i Microsoft można podłączyć zewnętrzne dyski SSD. PS4 i Xbox One pozwalają zapisywać, a także grać w tytuły wczytywane bezpośrednio z zewnętrznej pamięci SSD. Dlatego przy wyborze dysku warto zwrócić uwagę na jego prędkość zapisu i odczytu. Istotny jest też rodzaj złącza obsługiwanego przez dysk SSD. Kiedy zdecydujemy się np. na Kingston XC2000, powinno to być złącze typu USB 3.2 Gen 2x2. Oferuje ono szybkość zapisu i odczytu nawet do 2000 MB na sekundę. Warto jednak pamiętać, że realna prędkość przesyłania danych zależy również od specyfikacji konsoli.

Do PlayStation 5 również można podłączyć zewnętrze dyski SSD, ale pozwalają one wyłącznie przechowywać zapisane gry, które muszą być następnie skopiowane do pamięci wewnętrznej. W przypadku Xbox Series X/S możliwość wczytywania gier bezpośrednio z dysku zewnętrznego zależy od złożoności konkretnego tytułu. Wczytywać można starsze i lepiej zoptymalizowane gry, te nowsze i większe należy skopiować na wbudowany nośnik pamięci, podobnie jak w PS5.

Jeśli wciąż brakuje nam miejsca, jeszcze innym rozwiązaniem są pamięci flash USB, które również pozwalają rozszerzyć przestrzeń do zapisu. Przed zakupem trzeba sprawdzić jakiego typu złącze obsługuje nasza konsola. W zależności od modelu może to być USB-C lub USB-A.

microSD w Nintendo Switch i Steam Deck

A co jeśli posiadamy przenośną konsolę od Nintendo? Większość gier Nintendo zajmuje co najmniej 10 GB. Wbudowana pamięć – 32 GB, zapełnia się więc błyskawicznie. Można ją jednak z łatwością rozbudować dzięki karcie pamięci microSD, którą wystarczy włożyć do wbudowanego gniazda. Na rynku dostępna jest szeroka gama pojemności – warto od razu zdecydować się na większe wartości np. 128 GB, a w przypadku najbardziej wymagających graczy może to być nawet 512 GB. Podobnie z nowym Steam Deck – który w zależności od wersji dysponuje od 16 GB do 512 GB wewnętrznej pamięci. Do jej zwiększenia posłużą karty microSD i wbudowane w urządzenie gniazdo.

Michał Bocheński, Business Development Manager w Kingston Technology