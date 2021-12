Najlepsze nawozy do roślin

Jak wykorzystywać nawozy do pielęgnacji roślin?

Dopasowane do konkretnych potrzeb nawozy przede wszystkim dostarczają roślinom niezbędnej ilości pokarmu, który jest niezbędny, by mogły owocować. Naturalnie duża część składników odżywczych jest pozyskiwana w procesie fotosyntezy, ale wiele mikroelementów rośliny muszą pobierać z podłoża. Gdy grunt jest ubogi, nie do końca dostosowany do wymagań, wówczas niezbędne jest nawożenie. Jeśli rośliny nie otrzymają odpowiedniej dawki składników, to będą słabiej rosnąć, chorować, warzywa będą zdecydowanie słabsze i mniejsze, a owoce na przykład nieodporne na zmienne warunki atmosferyczne. Natura dba oczywiście o naturalne nawozy i dzięki zróżnicowaniu środowiska może dostarczać szeregu składników odżywczych czy mikroelementów na przykład poprzez rozkład materii organicznej – liści czy też martwych roślin. Gdy jednak stwarzamy warunki nieco sztuczne, to musimy dokarmiać swoje uprawy i to odpowiednimi preparatami także po to, by nie zaszkodzić.

Doskonałe nawozy - substancje aktywne

Zanim sięgniemy po na przykład nawozy dolistne czy też te przeznaczone dla niektórych roślin warto sprawdzić skład podłoża. Można próbkę oddać do specjalistycznego laboratorium. Jeśli nie mamy takich możliwości, pozostaje wybierać preparaty, biorąc pod uwagę wymagania pokarmowe poszczególnych roślin. Specjaliści ze sklepów zawsze też chętnie odpowiadają na pytania i doradzają, jaki nawóz w danej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem. W zależności też od rodzaju gleby trzeba będzie też zaplanować sam proces nawożenia. Podłoża ciężkie przyjmą większe dawki, ponieważ mają zdolność do magazynowania składników i ich stopniowego uwalniania. Natomiast gleby lekkie muszą być nawożone mniejszymi dawkami specjalistycznych preparatów, gdyż same substancje odżywcze są bardzo szybko wypłukiwane, więc rośliny nie mogą z tego bogactwa korzystać.

Popularne nawozy do różnych roślin

Niezależnie od tego, na jaki środek do pielęgnacji roślin się zdecydujemy niezwykle ważna jest specyfika i skład produktu oraz jego parametry. To one sprawiają, że pewne preparaty są doskonałe do konkretnych roślin. Hodowcy sięgają więc po specjalistyczny nawóz do ziemniaków, środek do drzew i krzewów kwitnących czy też nawet tych bardzo w naszym klimacie egzotycznych. Dzięki temu rośliny otrzymują to, co dla nich najlepsze w idealnie dobranych proporcjach. Poza tym oczywiście niezwykle jest ważne, by stosować się do zaleceń producenta. Wiele nawozów produkowanych jest na licencji znanych marek, ale każdy z preparatów musi mieć dokładnie opisane zasady używania. Istotny będzie na przykład termin. Wiosną pierwsze nawożenie powinno być wykonane w momencie, gdy rośliny podejmą już intensywną wegetację, ale nie wcześniej. W tym okresie doskonale sprawdzać się będą produkty azotowe, które pobudzają rośliny do intensywnego wzrostu. Ich stosowanie powinniśmy natomiast zakończyć najpóźniej na początku sierpnia, ponieważ drzewa, krzewy, byliny muszą się przygotować do zimy, by chronić się przed przemarznięcie. Dlatego też jesienią stosuje się nawozy zawierające fosfor i potas.

Na co zwracać uwagę, wybierając nawozy?

Doświadczeni hodowcy z pewnością mają swoje ulubione nawozy i nawyki, ale rynek potrafi zaskoczyć, a w sklepach pojawiają się różnorodne nawozy oraz innowacyjne formuły. Ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z działką czy ogrodem, z pewnością uważnie będą poszukiwać doskonałych preparatów, które będą wspomagać rozwój roślin. Najchętniej są więc wybierane bezpieczne i ekologiczne nawozy organiczne. Mają postać rozłożonego kompostu i zawierają szereg składników odżywczych i dużo materii organicznej. Po wymieszaniu z glebą poprawiają jej strukturę, zwiększają ilość próchnicy, a także są świetną bazą dla wszystkich gatunków roślin. Hodowcy mogą się również zdecydować na rozcieńczone gnojówki roślinne. Nawozy organiczne, jak widać, mają szereg ważnych zalet, ale trzeba zwrócić uwagę przy nawożeniu, czy zapewniają krzewom czy bylinom to wszystko, czego naprawdę potrzebują. I dlatego warto je uzupełnić preparatami mineralnymi. Rośliny zielone będą wymagać większej ilości azotu, a kwitnące i owocujące mają większe zapotrzebowanie na potas i fosfor. Zawsze dawki ustala się zgodnie z zaleceniami umieszczonych przez producenta na opakowaniu. W przypadku wątpliwości zawsze można skontaktować się z producentem lub przedstawicielem. Działa infolinia, a pracownicy bez problemu odpowiedzą także na mail. Profesjonalny sklep w Polsce cieszy się bardzo dużym zaufaniem klientów, więc jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki nawóz zbędzie najlepszy do twoich roślin, możesz liczyć na wsparcie specjalistów w dziedzinie.