Najlepsze i najgorsze państwa do pracy zdalnej

W zestawieniu pierwsze miejsce zajmują Niemcy, a za nimi Dania i Stany Zjednoczone. W pierwszej dziesiątce poza wymienionym USA i Singapurem znajdują wyłącznie państwa europejskie. Całkiem nieźle w rankingu wypada Polska, która zajęła 13 miejsce wśród 66 sklasyfikowanych krajów. Co ciekawe, Tajlandia uplasowała się na 41 pozycji, a Indonezja dopiero na 58. Trzy ostatnie miejsca przypadły Ekwadorowi, Nepalowi oraz Algierii.

NordLayer, firma zajmującą się cyberbezpieczeństwem, dokonując oceny bazowała na czterech filarach:

Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo najwyżej oceniono kraje ze Starego Kontynentu - pierwszą trójkę tworzą Słowacja, Litwa oraz Niemcy, a Polska jest na siódmej pozycji. Natomiast krajem o największej dostępności cyfrowej jest Korea Południowa, oferująca swoim mieszkańcom najszybszy Internet na świecie. Polskę sklasyfikowano w tej kategorii na 15 miejscu.

Od początku pandemii praca zdalna lub hybrydowa stały się powszechnym zjawiskiem nawet w przedsiębiorstwach, które wcześniej stawiały wyłącznie na bezpośrednią interakcję i pracę w biurze. Według rankingu w Polsce istnieją dość dobre warunki do pracy zdalnej i trudno się z tym nie zgodzić. Na początku epidemii wiele rodzimych firm nie potrafiło się przystosować do nowych realiów, co skrzętnie wykorzystywali hakerzy. Jednak z upływem czasu przedsiębiorstwa radziły sobie coraz lepiej, inwestując w VPN czy nowoczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak np. EDR, a nawet zabezpieczenia dla smartfonów - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutor rozwiązań Bitdefender w Polsce.