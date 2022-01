Najlepsze buty na kapryśną jesień? Zdecydowanie botki! Wybraliśmy modele na każdą pogodę

Jesienna aura bywa kapryśna i nieprzewidywalna. Jednego dnia budzą nas słońce i całkiem przyjemne temperatury, a już następnego pada deszcz, jest wietrznie i chłodno. To w zasadzie konieczność, aby na jesień zaopatrzyć się w więcej niż jedną parę butów. Jaki fason sprawdzi się najlepiej przy tak zmiennej pogodzie? Zdecydowanie botki. Okazuje się, że to właśnie ten typ obuwia występuje jesienią w roli głównej. Aby perfekcyjnie dopasować buty nie tylko do panującej aury, ale i różnych stylizacji, z pewnością warto sięgnąć po te modele.