Najczęstsze błędy w aranżacji małej łazienki

Mało funkcjonalna umywalka

Do czego służy umywalka, każdy wie. Niestety, choć niektóre modele prezentują się całkiem nieźle, gorzej jest z ich funkcjonalnością. Czasem dzieje się tak z winy projektanta, a czasem po prostu klienci ślepo podążają za modą, lekceważąc użytkową funkcję umywalki. Przykład? Krótka wylewka baterii albo zbyt wysoko zamontowana, co może powodować rozpryskiwanie wody lub płaska, w których woda po prostu stoi albo umywalki, które ładnie wyglądają, ale są za małe i przez to niezbyt funkcjonalne.

Szyba prysznicowa typu "walk-in"

Szyba prysznicowa typu "walk-in" to rodzaj przeszklonej przegrody w łazience, która umożliwia łatwe wejście i wyjście z kabiny prysznicowej bez konieczności otwierania drzwi. Tego rodzaju szyby są zazwyczaj mocowane do podłogi i sufitu, a ich konstrukcja pozwala na swobodny dostęp do przestrzeni prysznicowej. Są to popularne rozwiązania w nowoczesnych łazienkach, ponieważ dodają uczucia otwartej przestrzeni i elegancji. Walk-in to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego i funkcjonalnego designu kabiny prysznicowej. Pod warunkiem, że faktycznie masz na nią miejsce w łazience. Jeśli wiesz, że minimum 100 cm szyba się nie mieści, to wybierz raczej klasyczną zamykaną kabinę, inaczej przy każdym prysznicu ryzykujesz, że zalejesz łazienkę.

Pralka w zabudowie

Mogłoby się wydawać, że pralka w zabudowie to funkcjonalne i sprytne rozwiązanie. Teoretycznie tak, ponieważ dzięki temu możesz ukryć urządzenie. Niestety, zabudowa w małej łazience może okazać uciążliwa. Dlaczego? Po każdym praniu należy pralkę otworzyć, a co za tym idzie – drzwiczki zabudowy również. W małej łazience przy otwartej zabudowie nie ma jak przejść i robi się ciasno. Co więcej, sama zabudowa w małej łazience również optycznie pomniejsza i tak już małe pomieszczenie.

Ceramika w ciemnych kolorach

W małej łazience ciemna ceramika to nienajlepsze rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze ciemne barwy optycznie zmniejszają pomieszczenie. Bez odpowiedniego przełamania kolorystycznego i braku okna, takie pomieszczenie będzie wyglądać ponuro. Jest jeszcze jeden, praktyczny powód, dla którego nie warto stosować czarnej ceramiki w łazience. Bardzo szybko widać na niej wszelkie zacieki, szczególnie, jeśli woda jest twarda.

Brak dobrego oświetlenia

Mówiąc o dobrym oświetleniu w łazience, mamy na myśli dodatkowe światło przy lustrze, a dokładniej – po obu stronach lustra. Chodzi o takie ustawienie, by światło pomagało przy porannej i wieczornej toalecie, a nie ją utrudniało, na przykład rzucając cień na twarz.

Najczęstsze błędy przy aranżacji małej łazienki – podsumowanie

Aranżacja małej łazienki to spore wyzwanie. Na pierwszym miejscu powinniśmy zatem stawiać na funkcjonalność, a dopiero później wygląd. Najlepiej jednak szukać między nimi kompromisu, nie podążając ślepo za trendami. Planując remont łazienki czy aranżację takiego pomieszczenia, warto pomyśleć o OC w życiu prywatnym, czyli dodatkowej opcji do podstawowego pakietu w w ramach ubezpieczenie mieszkania lub domu. Dzięki temu możesz uniknąć odpowiedzialności finansowej w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, o ile nie wystąpią wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera