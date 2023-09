Naczepy wywrotki dla branży budowlanej - przegląd i porównanie produktów Wielton

Firma Wielton z Wielunia jest trzecim co do wielkości producentem naczep wywrotek w Europie i pierwszym w Polsce. Wywrotki ciężarowe dla branży budowlanej to zwłaszcza trzy modele pojazdów: Weight Master, Strong Master i Strong Master ALU. Wyjaśniamy, czym charakteryzuje się każdy z nich i jakie są pomiędzy nimi różnice.