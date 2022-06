Na czym polega montaż SMD?

Coraz więcej firm potrzebuje elementów elektronicznych do swoich produktów. Obwody drukowane wykorzystuje się m.in. w produkcji RTV i AGD, telefonów, tabletów, komputerów, samochodów, a także zabawek oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. W zależności od tego, jakie właściwości ma mieć gotowa płytka PCB, stosuje się montaż SMT (ang. Surface-Mount Technology) inaczej nazywany powierzchniowym albo montaż THT (ang. Through-Hole Technology) – przewlekany. A czym jest montaż SMD?

Montaż SMD - co to takiego?

Na początek warto wyjaśnić, co w ogóle znaczy SMD. SMD to skrót od angielskiego Surface-Mount Devices. W dosłownym tłumaczeniu to komponenty elektroniczne montowane na płytkach PCB, czyli np. kondensatory, rezystory, diody, oporniki itp. Zatem montaż SMD jest po prostu umieszczaniem tych elementów bezpośrednio po jednej lub po obu stronach płytek.

W zależności od tego, czy odbywa się metodą przewlekaną THT, czy metodą powierzchniową SMT, wykorzystuje się różnego rodzaju elementy elektroniczne. W pierwszym przypadku konieczne będzie użycie komponentów z tak zwanymi nóżkami – drucikami, które przewleka się przez odpowiednio przygotowane otwory w płytce drukowanej, zaś w drugim zazwyczaj mniejszych rozmiarów i bez nóżek.

Jak przebiega proces montażu SMD?

Jak przebiega montaż SMD? Może być wykonywany ręcznie metodą przewlekaną – wówczas to człowiek odpowiada za przełożenie nóżek elementów SMD przez otwory w płytce PCB a następnie za ich precyzyjne przylutowanie, częściowo automatycznie – gdy lutowanie odbywa się na fali albo w pełni automatycznie metodą powierzchniową – kiedy to maszyny zajmują się dokładnym ułożeniem komponentów na płytce i ich przyklejeniem.

To jaki montaż zostanie zastosowany, zależy od potrzeb zamawiającego. Jeżeli chce uzyskać większą odporności na wstrząsy, lepszy będzie montaż THT, a jeśli obwody mają być jak najmniejsze – montaż powierzchniowy SMT.

Oznaczenia i rozmiary elementów SMD

Sposób montażu wpływa na wielkość elementów SMD. Kiedy montaż ma się odbywać metodą przewlekaną THT, należy zastosować nieco większe komponenty niż wtedy, gdy chcemy wyprodukować obwody drukowane metodą powierzchniową SMT.

Jak opisuje się wielkość komponentów? Wykorzystuje się notację metryczną albo calową. O małych elementach mówimy np. wtedy, kiedy mają 0,1x0,1 mm, zaś o dużych kiedy mają np. 1x1 cm. Różnice w rozmiarach mogą być naprawdę znaczące.

A jak oznacza się elementy SMD? Najczęściej komponenty nie mają oznaczeń wartości na obudowach. Sygnatury stosuje się m.in. na rezystorach. Mogą składać się z cyfr i litery R – cyfry oznaczają wartość rezystancji w omach a R to kropka dziesiętna, stąd 2R2 to 2,2 Ω albo z samych cyfr – wówczas cyfry oznaczają wartość oporu w omach pomnożoną przez 10 i wziętą do potęgi n, gdzie n to ostatnia cyfra, np. 5500 to 550x10 do potęgi 0, czyli 550 Ω.