Na czym polega mentoring i jak wdrożyć program mentoringowy w firmie

W tym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi mentoringu w kontekście organizacyjnym. Rozważymy, na czym polega mentoring, jakie korzyści przynosi zarówno mentorom, jak i mentee oraz jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć skuteczny program mentorski w firmie.

Czym jest mentoring

Mentoring - to słowo, które wszyscy kojarzymy z kimś doświadczonym, którego rad i wiedzy szukamy. Ale co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Choć dla wielu może być to tylko pomoc i dzielenie się doświadczeniem, dla organizacji i specjalistów od rozwoju osobistego i zawodowego, mentoring to znacznie więcej.

Definicja opracowana przez EMCC (European Mentoring and Coaching Council) precyzuje tę koncepcję jako "relację poznawczą, obejmującą dzielenie się umiejętnościami, wiedzą i ekspertyzą pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniem i modelowanie ról". Ta definicja akcentuje dwustronne partnerstwo dla wzajemnego uczenia się, podkreślając znaczenie różnorodności. Ponadto, jak wskazuje definicja mentoringu ze strony https://mentiway.com/co-to-jest-mentoring-definicja-i-na-czym-polega-w-praktyce/ , aby mentoring był skuteczny, należy zwrócić uwagę na cele rozwojowe mentee oraz konieczność oceny i ewaluacji procesu.

W praktyce organizacyjnej mentoring polega na tworzeniu programów oraz udostępnianiu możliwości uczestnictwa w nich osobom pragnącym dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem (Mentorami/Mentorkami) z tymi, którzy chcą skorzystać z tych doświadczeń (Mentees).

Typowe programy mentoringowe mają określony czas trwania i są organizowane w cyklach rocznych. Zazwyczaj rozpoczynają się od komunikacji i rekrutacji Mentorów/Mentorek oraz Mentees, a także od serii warsztatów i szkoleń wprowadzających uczestników w tematy związane z mentoringiem oraz branżą, w której działają.

Jak wdrożyć program mentoringowy w organizacji

Aby mentoring w organizacji przyniósł zamierzone rezultaty i skutecznie realizował wyznaczone cele, niezbędne jest właściwe zaplanowanie jego metodyki, wdrożenie oraz systematyczną ewaluację. Nie ma nic bardziej niekorzystnego niż prowadzenie działań na zasadzie spontaniczności, pozostawienie uczestnikom swobody działania, a następnie stwierdzenie, że program mentoringowy nie spełnia oczekiwań ani nie przynosi pożądanych efektów.

Typowe wdrożenie mentoringu w organizacji składa się z następujących etapów:

Wybór osoby zarządzającej programem Określenie celów programu Edukacja potencjalnych uczestników Rekrutacja Mentorów i Mentee Połączenie uczestników w pary mentoringowe Szkolenia i warsztaty wdrożeniowe Pierwsze spotkania Sesje mentoringowe Ewaluacja procesu Zakończenie procesu mentoringu

Tak zdefiniowany proces trwa zazwyczaj od 9 do 12 miesięcy, przy czym same sesje mentoringowe prowadzone są przez 6-9 miesięcy. Pozostały czas zajmuje głównie przygotowanie programu.

W przypadku organizacji, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu procesów mentoringowych można zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm doradczych lub wykorzystać dedykowane narzędzie, takie jak polski Mentiway. Mentoring jest wciąż dosyć nowatorską metodą rozwoju kadr w naszym kraju i niewłaściwe jego wdrożenie może dać efekty odwrotne do zamierzonych.

Jednak dobrze wdrożony program mentoringowy ma mnóstwo zalet. Jest doskonałą formą rozwoju pracowników, pomaga zatrzymać wiedzę w organizacji, poprzez zaangażowanie mentorów wewnętrznych pozwala zaoszczędzić pieniądze, buduje relacje i kontakty wewnątrz firmy.

