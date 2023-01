Na czym polega badanie zdolności patentowej?

Jakie są kryteria zdolności patentowej?

Najważniejszym celem badania zdolności patentowej jest sprawdzenie, czy zgłoszony pomysł spełnia wymogi uzyskania ochrony. Podczas takiego badania patentowego brane są pod uwagę trzy podstawowe kryteria:

Nowości – analizowany wynalazek musi być innowacyjny i nie może stanowić części znanych dotychczas rozwiązań wynikających ze stanu techniki.

Poziomu wynalazczego – zgłaszany wynalazek nie może być efektem postępu technologicznego i bazować na dostępnych rozwiązaniach, zmodyfikowanych w nieznaczny sposób.

Przydatności do przemysłowego stosowania – wynalazek powinien mieć charakter praktyczny, możliwy do wykorzystywania go w sposób powtarzalny i przynoszący określone rezultaty.

Przeprowadzane badanie zdolności patentowej ma dać odpowiedź, czy wynalazek kwalifikuje się jako innowacja, spełniająca kryteria do uzyskania patentu skutkującą objęciem jej ochroną prawną, czyli uzyskaniem monopolu do stosowania wynalazku na danym terytorium.

Czego nie da się opatentować?

Nie wszystkie innowacyjne pomysły mają zdolność patentową, nawet jeśli spełniają wyżej wymienione kryteria. Opatentować nie można m.in.:

sposobów leczenia ludzi i zwierząt;

odmian roślin i zwierząt;

rozwiązań sprzecznych z normami społecznymi;

metod hodowli zwierząt i roślin.

Badania patentowe polegają na dogłębnej analizie dostępnych baz i informacji, aby sprawdzić, czy zgłaszany projekt nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Zaleca się, aby przeprowadzić je jeszcze przed rozpoczęciem procesu zgłaszania wynalazku w Urzędzie Patentowym. Badanie zdolności patentowej pozwoli ocenić szanse na uzyskanie ochrony, a wyniki raportu będą wskazówką do wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie.

Czy osoby z zagranicy mogą uzyskać w Polsce patent?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagraniczni wynalazcy mogli opatentować swój wynalazek. Musi on zostać zgłoszony w polskim urzędzie i spełniać wszystkie warunki konieczne do uzyskania patentu, określone wg polskiego prawa, tj. w ustawie „prawo własności przemysłowej”. W takim przypadku ochrona przysługuje tylko na terytorium naszego kraju i dotyczy to zarówno polskich wynalazców, jak i osób z zagranicy. Aby móc posługiwać się ochroną patentową na terenie innych państw, należy, korzystając z pierwszeństwa z polskiego zgłoszenia patentowego, przejść przez procedurę udzielania patentów europejskich lub zgłoszenia międzynarodowego PCT. Wówczas ochrona może zostać rozszerzona na kraje członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej lub obszary wskazane w przepisach PCT (Patent Cooperation Treaty).