Na czym nie warto oszczędzać podczas budowy domu?

Materiały budowlane

Materiały budowlane są jednym z najważniejszych aspektów budowy domu. Należy pamiętać, że jakość materiałów wpływa na trwałość oraz wytrzymałość budynku. Oszczędzanie na materiałach budowlanych zawsze kończy się problemami, które - jeśli nawet nie pojawią się od razu, to dotkną nas w późniejszym czasie. Użycie niewłaściwej klasy betonu czy złe zbrojenie fundamentów mogą wpłynąć negatywnie na nośność całej konstrukcji i w konsekwencji powodować osiadanie budynku i pęknięcia ścian. Słabej jakości budulec ścienny i ocieplenie będą miały negatywne skutki termoizolacyjne, a liche drewno użyte na konstrukcję dachu ograniczy jego wytrzymałość i żywotność. Reasumując - absolutnie nie warto oszczędzać na materiałach stanowiących bryłę całego budynku - począwszy od fundamentów, poprzez ściany, aż do dachu włącznie.

Projekt domu

Projekt domu jest jednym z pierwszych, ważnych kroków, który bezpośrednio przekłada się na nasze zadowolenie z planowanej inwestycji. Ważne jest, aby projekt był zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora, spełniał jego potrzeby funkcjonalne i wizualne oraz był zgodny z zapisami MPZP lub WZ oraz warunkami działki. Jeśli już znajdziemy taki projekt - nie warto analizować jego ceny. Koszt projektu to kropla w morzu wydatków, jaki nas czeka, zatem skupmy się na walorach wybranego domu, a nie na koszcie projektu. Ważnym aspektem jest także jakość i zawartość dokumentacji projektowej, gdyż projekt stanowi podstawę budowy. Błędy zawarte w projekcie, mogą przełożyć się bezpośrednio na błędy wykonawcze. Dlatego - zaufaj doświadczeniu i wiedzy solidnych partnerów - takich jak np. MURATOR. Projekty zawarte w ofercie Muratora opracowane są przez branżystów z gigantyczną wiedzą i doświadczeniem, gwarantując przemyślane rozwiązania funkcjonalne i bezbłędne opracowanie dokumentacji architektonicznej i technicznej.

Zastosowane instalacje

Instalacje są jednym z niezbędnych elementów każdego domu i choć ich nie widać, stanowią poważny filar całej budowy. Nie oszczędzajmy na jakości kabli i elementów hydraulicznych. ich awaria będzie szczególnie uciążliwa, gdyż spowoduje konieczność kucia ścian i podłóg. Zastosujmy materiały wysokiej klasy, z odpowiednimi certyfikatami i gwarancją jakości. Przemyślmy inwestycję w instalacje oparte o odnawialnych źródłach energii. Fakt, że na początku wydamy więcej, ale w trakcie eksploatacji domu, koszty te zwrócą się nam z naddatkiem.

Ekipa budowlana

Ekipa budowlana powinna składać się z fachowców z dużym doświadczeniem. Powinni być to ludzie, którzy potrafią czytać projekt, znają się na materiałach i wiedzą czym jest tzw. “sztuka budowlana”. Nawet jeśli będziesz miał dobry projekt i zamówisz świetne materiały do budowy - wszystko mogą zepsuć nieprofesjonalni budowlańcy. Ich partactwo może wpłynąć nie tylko na wydłużający się czas budowy, ale także na bezpieczeństwo całej konstrukcji. Zdecydowanie warto zatrudnić kierownika budowy, który będzie miał pieczę nad wykonywanymi pracami i zweryfikuje ich poprawność. Ekipa budowlana stanowi zatem kolejny trzon budowy, na którym nie warto oszczędzać.

Wykończenie domu

Wykończenie pomieszczeń to ten etap budowy, w którym możemy poszukać oszczędności. Dostępność materiałów na rynku jest tak szeroka, że bez trudu znajdziemy dobry produkt w niższej cenie. Ponadto, elementy takie jak panele podłogowe, glazura czy terakota i tak zapewne kiedyś nam się znudzą i będziemy je wymieniać na nowe. Zatem zrealizowanie wykończenia w oparciu o nieco tańsze materiały możemy potraktować jako tymczasowe. Oczywiście ważne jest, aby pomimo niższej ceny, produkty były zgodne z naszym gustem i pasowały do całego wystroju wnętrz.

Meblowanie domu

Podobnie jak w przypadku wykończenia, tu również możemy pokusić się o oszczędności. Meble, jako elementy ruchome, łatwo wymienić na nowe w późniejszym czasie. Ponadto, za sprawą dodatków - każde wnętrze możemy upiększyć, ukrywając niejako taniość mebli podstawowych. Zawsze pamiętajmy jednak o wygodzie i komforcie użytkowania, czyli np. o wygodnym materacu w sypialnym łóżku. Na tym elemencie na pewno nie warto oszczędzać, gdyż dobry sen jest podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

Budowa domu to ważna inwestycja, która wymaga odpowiedzialnego podejścia do wszystkich aspektów. W oparciu o posiadany budżet warto nakreślić priorytety i konsekwentnie realizować wytyczony plan. Oszczędzanie na jakości materiałów budowlanych, projekcie domu, instalacjach czy ekipie budowlanej - może prowadzić do problemów, które będą wymagały kolejnych nakładów finansowych. Weźmy to koniecznie pod uwagę i planując budżet inwestycji, te etapy budowy potraktujmy wyjątkowo poważnie.

MURATOR to nie tylko projekty domów ale także profesjonalne porady w zakresie budowy i wykończenia domu. Wiele profesjonalnych porad znajdziesz na stronie https://projekty.muratordom.pl/poradnik-dla-budujacych/ - sprawdź.

zdjęcie główne: Projekt DL400a - Ze świetlikami - wariant I (etap I) (rekreacyjny) z kolekcji Muratora, arch. Marek Dąbrowski

zdjęcie w treści: Projekt C381 - Ceniony z kolekcji Muratora, inż. Witold Korus

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA - https://projekty.muratordom.pl