Na co zwrócić uwagę kupując okulary ochronne?

Dlaczego stosowanie okularów ochronnych jest bardzo ważne?

Zanim skupimy się na tym, na jakie konkretnie parametry należy zwrócić uwagę, kupując okulary ochronne, odpowiedzmy na pytanie, co w ogóle sprawia, że ich wybór jest aż tak ważny? Przede wszystkim należy podkreślić, że takie zabezpieczenie oczu to jeden z najbardziej podstawowych elementów indywidualnej ochrony w przeróżnych zakładach pracy i nie tylko. Okulary ochronne znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa, ponieważ skutecznie chronią wzrok przed ewentualnymi zagrożeniami.

Kiedy należy sięgnąć po okulary ochronne?

Chociaż okulary ochronne mogą kojarzyć się głównie z zakładami pracy, nie sposób nie zwrócić uwagi również na to, że warto je wykorzystywać również podczas przeróżnych prac remontowych i porządkowych we własnym domu, czy na podwórku. Okulary dobrze zabezpieczą oczy przed kamykami, przeróżnymi drobinkami, czy nawet pyłem. Co więcej, po odpowiednio dopasowane egzemplarze należy sięgać również wtedy, gdy mamy do czynienia z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Zakres prac, w których okulary ochronne są obowiązkowym elementem stroju roboczego, jest bardzo szeroki.

Najważniejsze parametry, które muszą spełniać dobre okulary ochronne

Okulary ochronne, jak sama nazwa wskazuje, muszą przede wszystkim gwarantować bardzo wysoką ochronę. Ich zadaniem jest zabezpieczenie zmysłu wzroku przed zagrożeniami, które mogą pojawić się w trakcie pracy. Z tego też względu podczas zakupów należy zwrócić uwagę na to, czy dany model dobrze pasuje do warunków, w których ma być wykorzystywany. Krótko mówiąc, inne okulary wybiorą osoby poszukujące egzemplarzy do pracy z kwasami, a inne szukające ochrony przed ewentualnymi kamykami podczas koszenia trawy.

Bardzo istotne jest również to, czy okulary są komfortowe i gwarantują właściwą ostrość widzenia. W końcu nawet egzemplarze wykonane z najlepszych materiałów będą nieodpowiednie, jeżeli podczas ich noszenia pojawi się jakikolwiek dyskomfort. Okulary muszą dobrze leżeć i właściwie przylegać do twarzy, nie mogą być ani zbyt luźne, ani tym bardziej zbyt ciasne. O tym, czy konkretne okulary mogą być np. wykorzystywane w danym zakładzie pracy, jasno informują obowiązujące normy i przepisy, które należy sprawdzić przed zakupem konkretnych wersji.

Chociaż wybór właściwych okularów ochronnych jest uzależniony od wykonywanej profesji i może być problematyczny, nie należy tego pomijać. Właściwie dopasowana ochrona oczu gwarantuje komfortową pracę oraz znacząco ogranicza ewentualne zagrożenia, które mogłyby się pojawić w czasie jej wykonywania. A to wszystko sprawia, że ich zakup jest obowiązkowy.

Fot. Pexels, Pixabay

Źródło: Publikacja partnera