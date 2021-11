Na co zwracać uwagę przy zakładaniu e-sklepu

Zadbaj o podstawy

Przede wszystkim warto zadbać o wydajny serwer i hosting, które sprawdzą się nie tylko na co dzień, ale także w czasie zwiększonego ruchu - chociażby w najbliższych tygodniach, przed świętami. Dziś szybka i responsywna strona www to dla konsumenta podstawa. Gdy się zawiesza lub za długo ładuje - to prosta i pewna droga do utraty zamówienia.

Kolejna rzecz to kwestia optymalizacji strony, także pod kątem wyszukiwarek internetowych. Innymi słowy, poza samym jej wyglądem, musi być ona widoczna w sieci po wpisaniu tzw. fraz kluczowych, czyli zoptymalizowana pod kątem SEO. Wydawałoby się to dziś rzeczą oczywistą, jednak nie każdy o tym pamięta.

Co więcej, strona bez względu na to, czy będzie otwierana na komputerze czy urządzeniu mobilnym, nie powinna ładować się dłużej niż przez 2 sekundy. Jak wskazuje raport firmy doradczej Deloitte „Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2021”, ponad dwie na trzy wizyty w sklepach odbywają się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Przy tym najbardziej scyfryzowaną grupą wiekową pozostają osoby młode - do 24 lat, ale wart podkreślenia jest wzrost korzystania z narzędzi cyfrowych wśród starszych kategorii wiekowych: 35-54 lata. Zatem wspomaganie się technologią w trakcie zakupów nie jest już tylko domeną młodych ludzi. Co ciekawe, wskaźnik wpływu cyfrowego zwiększa się wraz z dochodem, ale niekoniecznie jest związany z miejscem zamieszkania – wieś nie odstaje od miasta (60 proc. vs 62 proc.).

A może za granicę?

Jednak same parametry e-sklepu to nie wszystko. Jak podaje PwC, w 2020 roku, po gwałtownym wzroście spowodowanym pandemią COVID-19, rynek e-commerce w Polsce był wart 100 mld zł. Prognozy zakładają, że w 2026 roku jego wartość wyniesie 162 mld zł, co daje średni roczny wzrost na poziomie 12%.

Ze względu na powszechny dostęp do internetu, e-commerce jest dziś globalnym targowiskiem, do którego każdy ma dostęp. To doskonała okazja do poszukiwania nowych miejsc zbytu – poza macierzystym, krajowym rynkiem. Przed rozpoczęciem zagranicznej ekspansji warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia danego rynku, np. pod kątem kosztów i terminów dostaw oraz zwrotów. Konsumenci zwracają uwagę na atrakcyjne i elastyczne formy dostawy, które różnią się od siebie na poszczególnych rynkach. Z naszych obserwacji wynika, że np. w Czechach największą popularnością cieszą się dostawy do automatów paczkowych Z-BOX i punktów odbioru, znajdujących się w dogodnych lokalizacjach, zaś w Rumuni – zdecydowanie dostawa na adres wskazany przez klienta.

Analogicznie wygląda sytuacja z preferowanymi formami płatności za przesyłkę – raz będzie dominować opcja za pobraniem, a kiedy indziej opłacenie jej z góry. W tym przypadku, ważny będzie wybór integratora płatności, który powinien być przyjazny i intuicyjny dla użytkownika. Prawo wyboru i elastyczność to czynniki mające znaczący wpływa na ponowny wybór przez klienta danego sklepu.

Wszystko w jednym miejscu

Pamiętajmy o tym, że każdy rynek jest inny, więc ścieżka dostarczenia przesyłki do klienta będzie wyglądała w poszczególnych krajach zupełnie inaczej. Dlatego też, prowadząc e-sklep, warto wybrać partnera oferującego usługi umożliwiające obsługę płatności oraz zarządzanie dostawami i zwrotami z poziomu jednego interfejsu – API, a także dysponującego rozbudowanym i zautomatyzowanym systemem logistycznym, który zapewni sprawną dostawę przesyłek. Dzięki takiemu rozwiązaniu e-sklep nie musi samodzielnie szukać dostawców na poszczególnych rynkach, weryfikować jakości i standardów ich usług czy zasięgu działania, negocjować cen z wieloma potencjalnymi partnerami, podpisywać wielu umów, co jest nie tylko czasochłonne, ale też generuje koszty. Dlatego warto podjąć współpracę z partnerem, który może dostarczyć e-sklepowi niezbędną infrastrukturę, wsparcie oraz elastyczne formy dostawy w przystępnych cenach i jednym, zintegrowanym module, który wystarczy tylko uruchomić.

Autor: Dawid Bednarek, Dyrektor ds. sprzedaży w Packeta Polska, cyfrowej platformie e-commerce, ułatwiającej sklepom internetowym zagraniczną ekspansję.