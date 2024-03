Co to jest olej z wiesiołka i jaki ma skład?

Sekret oleju z wiesiołka tkwi w nasionach tej żółtej, kwitnącej wieczorami rośliny. Jej dobrodziejstwo doceniane jest już od lat, zwłaszcza w Ameryce Północnej. Jej mieszkańcy dodają ten jakże cenny skarb natury do diety i traktują go jako sprzymierzeńca w walce z wieloma dolegliwościami.

Nasiona wiesiołka są ważnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym takich jak kwas linolowy, kwas gamma-linolenowy i kwas oleinowy. To jednak nie koniec festiwalu korzyści dla organizmu. Wszystko za sprawą nasyconych kwasów tłuszczowych, w tym stearynowego i palmitynowego. Dodatkowo są one cennym źródłem steroli roślinnych, enzymów, białka, witaminy E, jak również ważnych pierwiastków takich jak wapń, cynk, selen i magnez. Olej z wiesiołka stanowi więc cenne źródło witamin, pierwiastków i kwasów tłuszczowych, które przyczyniają się do poprawy samopoczucia i kondycji organizmu.

Właściwości oleju z wiesiołka

Regularne spożywanie oleju z wiesiołka ma dobroczynny wpływ na organizm, co potwierdzają badania kliniczne. Jest on bardzo dużym wsparciem szczególnie dla kobiet. Wszystko za sprawą obecności w jego składzie kwasu gamma linolenowego (GLA), który zaliczany jest do nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-6. Warto stawiać na produkty, które zawierają jego duże ilości w przeliczeniu na 100g.

Dla kogo olej z wiesiołka? Jest on dużym sprzymierzeńcem dla kobiet, które zmagają się z nieprzyjemnymi dolegliwościami podczas m.in. miesiączki, ciąży czy też menopauzy. Pomaga również w regulowaniu kobiecej gospodarki hormonalnej, jak również łagodzi tkliwość i wrażliwość piersi. Nie bez powodu wiele kobiet nie wyobraża sobie bez niego codziennej diety.

Ponadto nie bez znaczenia pozostają także jego właściwości przeciwzapalne czy też antyoksydacyjne, które są także zasługą innego kwasu tłuszczowego - kwasu linolowego (LA). Oprócz tego odgrywa bardzo istotną rolę w ochronie układu odpornościowego, sercowo-naczyniowego czy też rozrodczego. Nie bez powodu polecany jest kobietom, które przygotowują się do poczęcia potomstwa.

Właściwości i zastosowanie oleju z wiesiołka pomagają również obniżyć ryzyko zachorowania na cukrzycę czy też otyłość, do których często przyczynia się zbyt niski poziom kwasów GLA. Ponadto nierzadko powoduje on także nawracanie infekcji dróg oddechowych czy też przewlekłe stany zapalne m.in. wątroby, przewodu pokarmowego, a nawet skóry.

Warto mieć na uwadze to, że organizm człowieka nie jest w stanie samodzielnie syntezować kwasu GLA. To powoduje, że należy mu go dostarczać wraz z pożywieniem. Olej z wiesiołka to jego największe źródło.

Olej z wiesiołka - wpływ na organizm, w tym na kobiece hormony

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców dowodzi, że olej z wiesiołka ma istotny wpływ na funkcjonowanie kobiecych hormonów (na ich równowagę). Jego regularne spożywanie pozytywnie wpływa też na szereg innych funkcji organizmu. Jest bardzo pomocny w różnych etapach życia kobiety.



Kiedy warto sięgać po olej z wiesiołka?

Łagodzenie objawów PMS - zmniejsza nasilenie i czas jego trwania. Wpływa na stan fizyczny, psychiczny i społeczny. Zmniejsza senność i redukuje ilość wykwitów na twarzy.

- zmniejsza nasilenie i czas jego trwania. Wpływa na stan fizyczny, psychiczny i społeczny. Zmniejsza senność i redukuje ilość wykwitów na twarzy. Łagodzenie bólu piersi w trakcie mastalgii . Ta może występować cyklicznie. Istotny wpływ na jej pojawienie mają zmiany hormonalne w cyklu menstruacyjnym.

. Ta może występować cyklicznie. Istotny wpływ na jej pojawienie mają zmiany hormonalne w cyklu menstruacyjnym. Ciąża . Picie oleju z wiesiołka może mieć wpływ na obniżenie ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Ponadto skraca czas do rozwarcia.

. Picie oleju z wiesiołka może mieć wpływ na obniżenie ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Ponadto skraca czas do rozwarcia. Laktacja . Olej z wiesiołka istotnie ją wspomaga.

. Olej z wiesiołka istotnie ją wspomaga. Menopauza . Picie oleju z wiesiołka wpływa na zmniejszenie częstotliwości uderzeń gorąca.

. Picie oleju z wiesiołka wpływa na zmniejszenie częstotliwości uderzeń gorąca. AZS . Wiesiołek przyczynia się do obniżenia stanu zapalnego.

. Wiesiołek przyczynia się do obniżenia stanu zapalnego. Pielęgnacja skóry. Z pomocą oleju staje się ona nawilżona, ujędrniona, wygładzona i odporna na zmęczenie.

Dawkowanie oleju z wiesiołka

W stosowaniu oleju z wiesiołka najważniejsza jest regularność i konsekwencja. Na próżno oczekiwać natychmiastowych efektów wprowadzenia go do diety - pierwsze można zauważyć po ok. 12-16 tygodniach (kwestia indywidualna). Jak go dawkować? Dorośli powinni przyjmować 1 łyżeczkę dziennie (5 ml), natomiast dzieci - 1 ml.

Jak najlepiej spożywać olej z wiesiołka?

W jaki sposób wykorzystać zdrowotny potencjał oleju z wiesiołka? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spożywać go “solo” - prosto z łyżeczki. Wyróżnia się jednak dość specyficznym smakiem, który nie dla każdego jest do zaakceptowania. Dlatego też wiele osób traktuje go jako dodatek do różnego rodzaju potraw.

Z powodzeniem można maczać w nim świeże pieczywo bądź też polać nim surowe warzywa. Znakomicie nadaje się jako baza do dressingów lub past warzywnych idealnych do smarowania kanapek. Odrobina oleju z wiesiołka świetnie komponuje się również z kapustą kiszoną lub koktajlami owocowo-warzywnymi.

Foto i treść: materiał partnera