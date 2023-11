Montaż nowego zamka? To zadanie dla ślusarza!

Dlaczego warto zamontować nowy zamek?

Wymiana zamka w drzwiach może być potrzebna z różnych względów. Na taki krok zdecydować się można, gdy zamek w drzwiach ma już swoje lata, a w jego otwieranie trzeba wkładać coraz więcej wysiłku. Mocno wysłużony zamek nie będzie także odpowiednio chronił przed włamaniem, stając się prostą przeszkodą do usunięcia. Jednak uszkodzenie lub awaria zamka to nie jedyny powód, dla którego powinniśmy rozważyć montaż nowego mechanizmu.

Innymi przyczynami może być zmiana lokatorów w wynajmowanym mieszkaniu, zakup domu z rynku wtórnego, a także pierwotnego (zamki w drzwiach domów w stanie deweloperskim często są słabej jakości), zgubienie kluczy czy próba włamania. Niezależnie od tego, dlaczego decydujemy się na montaż nowego mechanizmu, powinniśmy zadbać o to, aby został on zainstalowany w prawidłowy sposób.

Samodzielna wymiana zamka – czy warto?

Choć mogłoby się wydawać, że zamontowanie zamka w drzwiach jest prostym zadaniem, to nie do końca jest to zgodne z prawdą. Posiadanie podstawowej wiedzy technicznej i prostych narzędzi nie oznacza, że z łatwością poradzimy sobie z wykonaniem tego typu pracy. Dlaczego? Otóż wymaga ona przygotowania, doświadczenia i niezwykłej precyzji, gdyż zamki są bardzo delikatnymi i dość skomplikowanymi w budowie urządzeniami.

Specjalistyczne narzędzia ślusarskie umożliwiają z kolei przeprowadzenie instalacji w sposób bezinwazyjny, bez szkód na drzwiach czy framudze. Dodatkowo, jeśli zamontujemy zamek nieprawidłowo, może on być bardziej podatny na awarie, a także łatwiejszy do sforsowania przez złodziei. Z tego powodu zdecydowanie warto zdecydować się na profesjonalne usługi ślusarskie.

Dobry ślusarz do montażu zamka

Wykonaniem usług, takich jak montaż zamka w drzwiach, zajmują się ślusarze. Zastanawiasz się, w czyje ręce najlepiej powierzyć tak odpowiedzialne zadanie? Sprawdzoną firmą ślusarską, która oferuje nie tylko zrealizowanie zlecenia, jakim jest wymiana zamka, lecz także możliwość doboru mechanizmu do drzwi i jego zakupu bezpośrednio od ślusarza, jest Pogotowie zamkowe.

Dzięki wieloletniej działalności branży, szkoleniom zatrudnionych specjalistów, nowoczesnym narzędziom, a także działalności przez 7 dni w tygodniu, od lat zajmuje pozycję lidera na rynku usług ślusarskich. Jeśli zatem szukasz najlepszego sposobu na montaż zamka w drzwiach, koniecznie odwiedź stronę: https://www.pogotowie-zamkowe-katowice-24h.pl

