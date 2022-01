Modne rozwiązania łazienkowe – zobacz aktualne trendy

Galeria modnych wanien w różnych stylach

Wybór wanien jest bardzo szeroki – obejmuje m.in. wanny akrylowe, żeliwne, okrągłe, owalne, wolnostojące, z hydromasażem czy też wanny prostokątne. Zakup konkretnego modelu zależy m.in. od wielkości łazienki, jej układu i naszych potrzeb oraz oczekiwań. Znaczenie ma także liczba domowników. Poniżej polecamy kilka rodzajów wanien, które są chętnie wybierane do różnych salonów kąpielowych.

Wanny wolnostojące. Wiele osób posiadających przestronne domy pragnie urządzić prywatną luksusową przestrzeń do kąpieli oraz relaksu. Jej punktem centralnym i elementem ozdobnym jest wanna wolnostojąca. To synonim luksusu i elegancji, ale także relaksu. Moda na wolnostojące modele nadal trwa, ale takie wanny wymagają dużej przestrzeni. Przeszkodą w montażu takiego modelu bywa głównie metraż.

Wanny prostokątne i narożne. Takie wanny są zwykle montowane w łazienkach w mieszkaniach, gdyż zajmują mniej miejsca. Odpowiednio dopasowany model będzie praktyczny i pozwoli zarówno na chwilę relaksu, jak i kąpiel dziecka czy psa, a także pranie ręczne.

Bezprogowe brodziki prysznicowe

Nowoczesnym i popularnym wyborem są także brodziki prysznicowe bezprogowe, z natryskiem w podłodze. Kiedyś można je było spotkać jedynie w łaźniach publicznych lub obiektach sportowych. Trend ten powrócił jednak w odmienionym stylu i szybko stał się jednym z najmodniejszych i najbardziej pożądanych rozwiązań. Bezprogowy brodzik prysznicowy jest łatwy w pielęgnacji, ale trudniejszy w zamontowaniu i trzeba uważać, by nie doszło do zapchania.

Prawidłowe wykonanie instalacji odprowadzającej wodę to klucz do sukcesu, dlatego wybierz sprawdzoną ekipę. Są też łazienki, w których takie rozwiązanie nie jest w ogóle polecane. Dlaczego? Otóż zarówno rynna odpływowa, jak i system rur muszą być schowane pod powierzchnią podłogi, a zatem należy obniżyć podłoże co najmniej o około 12-15 cm.

Parawany nawannowe

Wanna czy brodzik prysznicowy? To dylemat, z którym część z nas nie potrafi sobie poradzić, mimo znajomości wad i zalet obu rozwiązań. Alternatywą jest praktyczny parawan nawannowy, który łączy plusy wanny i prysznica. Sprawdzi się w łazience dużej rodziny, bo dzięki niemu można wziąć szybki prysznic lub przygotować kąpiel, wykąpać dziecko lub czworonoga. Parawan nawannowy pozwoli dobrze zagospodarować przestrzeń i poprawi funkcjonalność nawet małej łazienki.