Mity o korekcie deklaracji PIT

MIT numer 1: Korekta deklaracji może być złożona tylko w tej samej formie co deklaracja

Ustawodawca zdecydował, że prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej polega na przygotowaniu kolejnej deklaracji podatkowej. Zgodnie z art. 81§2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.): Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Nie ma tutaj jednak ograniczenia w rodzaju (formie) złożonej deklaracji. Oznacza to, że zarówno deklaracje jak i jej korektę można opracowywać we wszystkich dozwolonych formach i sposobach. Na przykładzie PIT 37 – jeżeli deklarację można przygotować i złożyć w formie tradycyjnej, elektronicznej i Twój e-PIT tak samo będzie można przygotować korektę deklaracji. I nie ma tutaj znaczenia, w jaki sposób został przygotowany pierwotny formularz – korekta nie musi stanowić tej samej formy. W praktyce oznacza to, że podatnik przygotowując i składając korektę deklaracji PIT ma zasadniczo dowolność w zakresie jej formy (o ile tylko dany rodzaj PIT je przewiduje).

MIT numer 2: Korekta powinna obejmować tylko elementy poprawiane

Jednym z najczęstszych błędów związanych z korektą PIT jest przygotowywanie i składanie tylko tych części (lub nawet pozycji), które podatnik chce poprawić. W ten sposób do organu trafia tylko poprawiana część zeznania podatkowego, a reszta pozostaje niewypełniona. Jest to niepoprawna praktyka. Zgodnie z zasadami korekty deklaracji podatnik powinien przygotować całą (w rozumieniu pełną) nową deklarację. Dzięki temu korekta np. PIT 37 stanowi całość zeznania podatkowego dotyczącego danego podatnika i zastępuje w całości poprzednie zeznanie podatkowe. Jeżeli podatnik złoży i przygotuje tylko części poprawiane jako błędne deklaracja PIT będzie niepełna i niepoprawna.

MIT numer 3: Korektę deklaracji można złożyć zawsze

Część podatników, pomimo odkrycia błędów w swojej deklaracji PIT nie chce ich korygować licząc na to, że urząd skarbowy tego nie zauważy. Działanie to wspiera również mit, który stwierdza, że zawsze korektę deklaracji można złożyć w każdym momencie (zawsze). Nie jest to jednak prawdą.

Ustawodawca jasno określił sytuacje, w których prawo do złożenia korekty deklaracji PIT zostaje ograniczone. Co ważne ograniczenia te dotyczą korekt składanych w ramach różnych formularzy podatkowych, w tym najpopularniejszych deklaracji takich jak PIT 36 i PIT 37. Zgodnie z art. 81b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.): Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo to (do złożenia korekty deklaracji podatkowej) jednak z założenia jest przywracane po zakończeniu kontroli pod warunkiem, że w dany zakres nie został określony decyzją podatkową (cytat: w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego).