Miska dla psa: jak wybrać odpowiedni model?

Jak dobrać odpowiedni rozmiar oraz kształt miski i jakie ma to znaczenie?

Wydaje Ci się, że zabawki to ulubione przedmioty Twojego psiaka? Lepiej porządnie się zastanów, czy na pewno nie są to jego miski. Rzadko kiedy spotyka się przecież czworonoga, dla którego pora karmienia nie jest powodem do merdania ogonem, stąd też muszą one być komfortowe w użyciu. Każdy zwierzak potrzebuje dwóch sztuk naczyń, które po pierwsze należy dopasować do wielkości zwierzaka w kłębie, a po drugie - do długości jego kufy. Wielkość psa ma oczywiście wpływ na porcje karmy, którą będzie otrzymywał, aczkolwiek, lepiej, gdy miska jest za duża, niż za mała. Sklep zoologiczny Psia Kość oferuje naczynia o różnej pojemności, dopasowane do potrzeb małych, średnich oraz dużych psów. Uznaje się, że miski mieszczące od 400 do 900 ml pożywienia są odpowiednie dla ras takich jak chihuahua oraz shih tzu, natomiast te powyżej 1300 ml nadają się zarówno dla buldożków francuskich, jak i golden retrieverów czy husky. Na pewno ciekawi Cię, czy warto inwestować w miski na stojakach. Sklep zoologiczny Psia Kość ma takie w swoim asortymencie, są one bowiem polecane w przypadku zwierząt wysokich w kłębie, u których nisko postawiona miska może pogłębiać lub nasilać problemy ze stawami oraz kręgosłupem.

Sklep zoologiczny Psia Kość podpowiada, jaki materiał miski sprawdzi się w przypadku danej diety

Czy wiesz, że w zależności od tego, z jakiego materiału wykonana jest psia miska, może ona wpływać na smak wody lub karmy? Oto dostępne na rynku rodzaje propozycje oraz ich właściwości:

miski metalowe - są bardzo odporne na zniszczenia i łatwo zachować je w czystości, natomiast mogą zmieniać smak jedzenia lub wody, a także są dosyć głośne, jeśli nie mają gumowych podstaw.

miski plastikowe - najtańsze, jakie są dostępne na rynku, są też poręczne i lekkie, dlatego lepiej wybierać je jako podróżną alternatywę; po dłuższym użytkowaniu ciężko jest je odpowiednio doczyścić, co jest ogromnym minusem, a co zmienia smak psiej karmy.

miski ceramiczne - są bardzo stabilne, łatwe w czyszczeniu, przyjazne otoczeniu, a ich użytkowanie nie ma wpływu na jedzenie i wodę; wśród minusów na pewno należy wspomnieć o wysokiej cenie oraz mniejszej odporności na zniszczenia.

Kwestię tego, które modele wybrać, pozostawiamy Tobie, a jedno jest pewne - dla psa na pewno ważniejsza będzie zawartość misek.