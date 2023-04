Mieszkanie w stylu high-tech

Wnętrze urządzone w stylu high-tech to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy lubią otaczać się wszelkimi nowinkami technicznymi. Jego cechą charakterystyczną są przede wszystkim zaawansowane systemy czujników i wskaźników oraz urządzenia sterujące, dzięki którym można zaprogramować, a następnie kontrolować pracę wszelkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które mamy w domu. Sterowanie odbywa się przy pomocy pilota lub aplikacji na smartfonie. To ostatnie rozwiązanie umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń nawet z dala od domu. Ale to nie wszystko, co charakteryzuje styl high-tech.

Śmiałe zestawienia kolorów

We wnętrzach high-tech powinny dominować kontrastowe zestawienia kolorystyczne. Najczęściej używane barwy to biel oraz czerń, ewentualnie z dodatkiem szarości lub granatu. Najlepiej wyglądają zestawione na dużych powierzchniach o geometrycznych wzorach – na przykład w postaci dużych kafli na ścianie lub podłodze. Na tle tych barw doskonale prezentują się elementy wystroju wykonane z nowoczesnych materiałów: stali, szkła czy aluminium. Styl high-tech sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Niektórzy jednak uznają, że jest zbyt surowy do sypialni czy pokoju dziecięcego. Mogą wówczas urządzić w ten sposób kuchnię i łazienkę czyli pomieszczenia, gdzie surowość stylistyki high-tech ułatwi utrzymanie czystości i da wrażenia ładu. Zwolennicy śmiałych designerskich rozwiązań oraz zaawansowanej techniki, mogą zdecydować się na zainstalowanie w łazience lub kuchni dużego plazmowego telewizora lub zestawu audio na jednej ze ścian.

Futurystyczne meble i dodatki

Do mieszkania na sprzedaż w Bronowicach czy też domu w stylu „zaawansowanej technologii” doskonale będą pasować futurystyczne meble w kształtach geometrycznych brył: sześcianów czy walców, wykonane ze stali lub szkła hartowanego. Ich powierzchnia powinna być metaliczna i błyszcząca. Jeśli chcemy ocieplić zbyt surowe pomieszczenie, możemy się zdecydować na dodanie elementów drewnianych. Do salonu czy jadalni będzie na przykład odpowiedni stół z drewnianą ramą i szklanym blatem w kształcie rombu, kwadratu, prostokąta. Do sypialni można z kolei wstawić łóżko z metalową chromowaną ramą i materiałowym zagłówkiem. W pokoju dziecinnym doskonałym rozwiązaniem będzie jedna ściana pomalowana farbą tablicową w kolorze srebrnym.

Oświetlenie high-tech

Niezwykle ważnym elementem w mieszkaniu w Bronowicach https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow-bronowice/ w wystroju wnętrza high-tech jest światło. Najczęściej są to listwy sufitowe lub ścienne z halogenowymi reflektorkami oświetlające pomieszczenie punktowo. Ciekawym rozwiązaniem jest zamontowanie reflektorków świecących w dwóch różnych kolorach – jedne dające czerwoną, inne niebieską. Ich światło odbijające się w gładkiej tafli mebli i dodatków daje bardzo ciekawy element dekoracyjny. W salonie w stylu high-tech nie może zabraknąć stalowej lampy stojącej. W sypialni na nocnych stolikach doskonale będą wyglądać lampki nocne ze stali chromowanej.

Styl high-tech może się wydawać surowy i zimny. Ale wystarczy kilka dodatków i całe wnętrze stanie się przytulne i ciepłe.

Foto: Freepik.com, treść: materiał partnera