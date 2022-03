Mieszkanie na poddaszu – plusy i minusy mieszkania ze skosami

Wybór odpowiedniej nieruchomości to nie lada wyczyn! Jest wiele istotnych kwestii, które wymagają podjęcia przez ciebie decyzji. Jedną z ważniejszych spraw przy zakupie mieszkania jest wybór lokalizacji w budynku. Nowoczesne mieszkania na poddaszu cieszą się rosnącą popularnością, jednak takie rozwiązanie posiada zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jeśli masz w sobie żyłkę projektanta wnętrz i lubisz designerskie wnętrza, mieszkanie na poddaszu może być dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Poznaj wszystkie możliwości i ograniczenia takiego rozwiązania!

Każde wnętrze powinno być nie tylko funkcjonalne i ładnie urządzone, ale również doskonale przystosowane do potrzeb i wymagań mieszkańców. Wśród przeciwników mieszkań na poddaszu panuje przekonanie, że skosy uniemożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, przez co takie mieszkanie nie jest komfortowym miejscem. Nic bardziej mylnego! Dzięki pomysłowości i designerskiemu zmysłowi nawet z trudnego wnętrza można wyczarować przytulne, ergonomiczne i wyjątkowe miejsce do zamieszkania. Co wyróżnia mieszkanie na poddaszu?

Tańszy sposób na większą przestrzeń

Powierzchnię ze skosami oblicza się inaczej niż w przypadku standardowych mieszkań z prostymi ścianami. Sposób obliczania powierzchni użytkowej mieszkania na poddaszu regulują normy budowlane. Według normy PN-070 B-02365 powierzchnię poddasza oblicza się w zależności od wysokości sufitu od podłogi:

przy wysokości powyżej 220 cm liczone jest 100% powierzchni;

wysokość od 140 do 220 cm pozwala doliczyć do ogólnej powierzchni użytkowej jedynie 50% powierzchni pod skosami;

powierzchni pod skosami o wysokości poniżej 140 cm wcale nie wliczamy do powierzchni użytkowej mieszkania.

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kilkunastu dodatkowych m² za darmo. Co więcej, często mieszkania ze skosami są tańsze od standardowych lokali nawet o kilkanaście procent.

Zaaranżuj kreatywne wnętrze!

Mieszkania na poddaszu zazwyczaj są wyższe od standardowych, co daje możliwość oryginalnego i optymalnego wykorzystania przestrzeni w aranżacji wnętrza. Realizacja kreatywnych i nieszablonowych pomysłów pozwala stworzyć mieszkanie o wyjątkowym charakterze. W wysokim mieszkaniu ze skosami można wykonać antresolę z miejscem do spania lub pracy. Miejsca pod niskimi sufitami można zabudować meblami na zamówienie, które nie tylko pozwolą maksymalnie i praktycznie wykorzystać przestrzeń, ale również nadadzą mieszkaniu przytulności. Sprawdź, jakie jeszcze możliwości daje mieszkanie na poddaszu!

Wady mieszkania na poddaszu

Mieszkanie ze skosami jest świetnym wyborem dla osób lubiących przytulne i oryginalne wnętrza. Miłośnicy niebanalnej architektury z pewnością doskonale odnajdą się na poddaszu i będą mogli w nim wdrożyć nawet najbardziej nietuzinkowe pomysły. Jednak jak każde rozwiązanie, mieszkanie na poddaszu posiada również kilka minusów. Na jakie problemy możesz się natknąć?

Temperatura w mieszkaniu bezpośrednio pod dachem

Najważniejszą wadą mieszkania na poddaszu jest bez wątpienia możliwy problem z temperaturą. Latem może być bardzo gorąco, a zimą – zbyt chłodno. Największy wpływ na brak problemów ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi ma odpowiednia termoizolacja poddasza. Jednak nawet mimo dobrej izolacji niekiedy konieczna może okazać się inwestycja w klimatyzację. W mieszkaniu na poddaszu warto również zamontować okna dachowe ze specjalnymi nawiewnikami, które zapewnią odpowiednią wentylację pomieszczeń i zapobiegną powstawaniu nadmiernej wilgoci.

Mieszkanie na poddaszu ma bez wątpienia ogromny potencjał. Aranżacja wymaga jednak ogromnego nakładu pracy, czasu i finansów. Jeśli nie chcesz wydawać majątku na meble do zabudowy i wolisz proste, ustawne wnętrza, w homly.to szybko i za gotówkę możesz sprzedać mieszkanie na poddaszu!