Mieszkania na sprzedaż: Wilanów ma twarde atuty

Wilanów dlaczego to wyjątkowa dzielnica na mapie Warszawy?

Obecnie Wilanów uchodzi za jedną z najczystszych i najbardziej zadbanych, a co najważniejsze, najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy. Okolica obfituje w wiele ciekawych miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu. Po sąsiedzku znajdują się liczne sklepy i restauracje oraz zabytkowy pałac i muzeum. Dla osób aktywnych Wilanów również ma sporo do zaoferowania. W pobliżu położone są baseny i centra fitness, ścieżki biegowe i rowerowe, boiska, a nawet pole golfowe i stadnina koni. Do pełnych zieleni Powsina i Konstancina jest stąd dosłownie chwila drogi. Ponadto, Wilanów może poszczycić się dobrze rozbudowaną infrastrukturą publiczną. Mieszkańcy mogą korzystać ze żłobków, przedszkoli i szkół, supermarketów, przychodni i szpitali. Intensywny rozwój Wilanowa sprawił, że prowadzone są duże inwestycje nad poprawą komunikacji pomiędzy pozostałymi dzielnicami miasta. Lokalizacja Wilanowa, spokojna, a zarazem pozwalająca na bardzo szybkie dotarcie do innych dzielnic miasta, to z pewnością jeden z największych atutów tej części Warszawy.

Wilanów, mieszkania na sprzedaż - czy oferta deweloperów jest szeroka?

Rynek deweloperski na Wilanowie obecnie obfituje w nowe inwestycje. Deweloperzy zauważyli ogromne możliwości Wilanowa. Dzielnica obejmuje dość rozległe tereny, zaś potencjał inwestycyjny można dostrzec szczególnie na obszarze miasteczka Wilanów, gdzie stale wyrastają nowe osiedla. Niebawem, na mapie zielonych terenów Wilanowa stanie nowe Osiedle Infinity Wilanów, za którego budowę odpowiada deweloper Dor Group. Inwestycja zlokalizowana będzie pomiędzy ulicą Herbu Janina, a Aleją Rzeczypospolitej, w pobliżu osiedla Młody Wilanów. Infinity Wilanów wyróżniać będzie szereg udogodnień. Ponadstandardowa wysokość mieszkań, przestronne balkony, tarasy i ogródki, strefa rekreacji oraz klubik malucha dostępne wyłącznie dla mieszkańców osiedla, funkcjonalne miejsca postojowe na kondygnacjach podziemnych, ogrodzony teren i monitoring oraz lobby z recepcją, to tylko niektóre z atutów inwestycji, o których możemy przeczytać więcej na stronie internetowej dewelopera. Zakończenie budowy i oddanie osiedla do użytku planowane jest na III/IV kwartał 2022 roku. Jednakże Infinity Wilanów, to nie jedyne osiedle mieszkalne oddawane do użytku w najbliższym czasie. Wartą uwagi inwestycją jest osiedle Tulip Wilanów, którego wykonawcą był Ronson Development. Osiedle charakteryzuje się doskonałą lokalizacją. Apartamenty znajdują się przy ul. Sytej w otoczeniu pięknych terenów zielonych. Niebawem prace budowlane zakończą się również na osiedlu Nordic Sadyba będącym inwestycją YIT Development, ulokowanym w otoczeniu ulic: Nałęczowskiej, Niemirowskiej i Goplańskiej. Budynki mieszkalne mają zostać oddane do użytku już w grudniu 2021 roku. Deweloper zadbał o wysokiej jakości materiały, gwarantujące znakomite wykończenie przestrzeni mieszkalnych. Nie brak też terenów zielonych wokół budynków. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się licznymi inteligentnymi rozwiązaniami, ułatwiającymi codzienne życie. Apartamenty będą wyposażone w systemy video-domofonowe, całodobowy monitoring oraz atestowane drzwi z systemem antywłamaniowym.

Ile to wszystko kosztuje? Ceny mieszkań na Wilanowie

Wpisując w wyszukiwarkę frazę Wilanów mieszkania na sprzedaż, możemy spotkać się z ogromem informacji. Jedno jest pewne: mieszkania z rynku pierwotnego na Wilanowie nie będą już tak tanie, jak rok czy dwa lata temu. Powodem takiego stanu rzeczy są nie tylko stale rosnące ceny nieruchomości, ale również atrakcyjna lokalizacja. Bliskość rozległych terenów zielonych w połączeniu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą to prawdziwa gratka. Ceny najtańszych mieszkań na rynku pierwotnym zaczynają się od 9 600 zł za m/2. Natomiast za wysokiej klasy apartamenty trzeba zapłacić kwoty sięgające nawet do 16 000 zł za m/2.

Inwestycje deweloperskie na Wilanowie sprawiają, że infrastruktura dzielnicy stale się rozwija. Ceny są jak przystało na Warszawę stosunkowo wysokie na tle innych miast, ale zdają się nie być wygórowane na tle innych dzielnic stolicy. Nowoczesne mieszkania i apartamenty spełniają zróżnicowane oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.