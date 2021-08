Mieszkańcy Mazowsza dokonają samospisu na Poczcie Polskiej

Dzięki podpisanemu 9 sierpnia br. listowi intencyjnemu pomiędzy Urzędem Statystycznym w Warszawie i Pocztą Polską, jeszcze w tym miesiącu, w wybranych placówkach Spółki na terenie województwa mazowieckiego, rozpoczną się dyżury rachmistrzów. Umożliwi to osobom nieposiadającym dostępu do Internetu zrealizowanie wynikającego z ustawy obowiązku spisowego. Informacje o dyżurach rachmistrzów można będzie znaleźć na stronie US w Warszawie oraz w placówkach pocztowych, które biorą udział w akcji.