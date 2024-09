Miasta, w których inwestycja w nieruchomości przyniesie największy zysk

Warszawa niezmiennie przyciąga inwestorów z całego świata, turystów i nowych mieszkańców, przede wszystkim tych nastawionych na rozwój kariery zawodowej czy podniesienie standardu życia.

Według przewidywań ekspertów ludność Warszawy będzie z roku na rok znacząco rosnąć. Nic dziwnego, że skupiony jest na niej wzrok inwestujących w mieszkania, którzy chcą korzystać z tego trendu.

Wszystko to przekłada się na sukcesywny wzrost cen mieszkań w Warszawie.

Trend zwyżkowy utrzymuje się również na rynku wynajmu.

Posiadanie nieruchomości w Warszawie to więc pewny, spory comiesięczny pasywny dochód z wynajmu długo- lub krótkoterminowego oraz konkretny zysk przy sprzedaży po latach.

Oferta nieruchomości w Warszawie stale się poszerza, a deweloperzy rozpoczynają kolejne inwestycje, chcąc odpowiedzieć na rosnący popyt.

Naszym celem jest to, by zarówno dzieci, jak i dorośli czuli się tu dobrze. Mieszkania mają ogródki lub przestronne tarasy, jest sporo zieleni, ogólnodostępna tężnia, plac zabaw i plenerowa siłownia. W pobliżu można znaleźć liczne lokale usługowe i placówki oświatowe – wyjaśnia Artur Smoleń z PROFIT Development.

Nazywany „miastem spotkań” czy „Wenecją Północy” Wrocław cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów.

Dynamiczny rozwój rynku pracy, prestiżowe uczelnie i obecność wielu międzynarodowych firm sprawiają, że popyt na mieszkania (zwłaszcza te o wyższym standardzie) do wynajęcia i zakupu sukcesywnie rośnie.

Zapotrzebowanie na wynajem krótko- i długoterminowe jest we Wrocławiu duże i to się nie zmieni.

Czy samo osiedle i dobra lokalizacja wystarczają klientom?

PROFIT Development ma obecnie w swojej ofercie dwie, atrakcyjne z punktu widzenia inwestujących w mieszkania wrocławskie propozycje. Pierwsza z nich to Wiaduktowa – kameralne osiedle w najlepszej części Brochowa, składające się ze 102 mieszkań, podziemnych i naziemnych miejsc postojowych, komórek lokatorskich, rowerowni i placu zabaw.

To komfortowe i jasne mieszkania o metrażu od 29 do 73 mkw. Nietuzinkowym rozwiązaniem, będącym wyrazem troski o ekologię, są zbiorniki retencyjne na wodę, którą mieszkańcy będą mogli podlewać swoje przestronne ogródki. Zapewnimy też możliwość ładowanie aut elektrycznych – wylicza Artur Smoleń.

Druga warta uwagi inwestycja to Rędzińska – osiedle w zielonej, spokojnej dzielnicy Maślice, wyróżniające się dobrze zaprojektowanymi, pełnymi światła mieszkaniami, otoczone bujną roślinnością i kwiatami.

Mieszkania mają metraż od 26 do 78 mkw. Na osiedlu pojawi się wszystko to, co ważne z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców: ławki do odpoczynku na świeżym powietrzu, miejsca postojowe, plac zabaw dla dzieci – dodaje Artur Smoleń z PROFIT Development.