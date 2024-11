Radca prawny od nieruchomości - jakie usługi oferuje?

Radca prawny od nieruchomości — czym się zajmuje?

Radca prawny od nieruchomości jest prawnikiem wyspecjalizowanym w dziedzinie prawa nieruchomości. Aby móc korzystać z takiego tytułu nie wystarczy dokładne przestudiowanie tej części aktów prawnych. Niezbędne jest także ukończenie 3-letniej aplikacji radcowskiej zakończonej egzaminem. Dopiero po niej ma się prawo do pełnienia zawodu radcy prawnego.

Jakie taka osoba posiada kompetencje? Radcy prawni od nieruchomości zajmują się szeroko pojętą pomocą prawną dotyczącą nieruchomości. Specjalizują się w sporządzaniu dokumentów, a także umów, czy też w analizach i poradach.

Jakie usługi oferuje radca prawny od nieruchomości?

Radcy prawni oferują szeroki zakres usług związanych z nieruchomościami. Dotyczą one nie tylko obrotu oraz innych transakcji, ale także ich stanu prawnego. Do najpopularniejszych usług należy zaliczyć:

sporządzanie umów: najmu, sprzedaży, kupna, dzierżawy, deweloperskich, a także innych dokumentów powiązanych z obrotem nieruchomościami,

prawne analizy dokumentów związanych z nieruchomościami, w tym ksiąg wieczystych,

analiza transakcji nieruchomościowych pod kątem podatkowym,

wsparcie w trakcie transakcji w formie konsultacji,

doradztwo przy innych transakcjach nieruchomościowych.

Większość radców prawnych zajmuje się różnymi rodzajami transakcji nieruchomościowych. Mowa o:

zakupie,

sprzedaży,

najmie,

dzierżawie,

podziale majątku.

Dlatego do radcy prawnego od nieruchomości można udać się z każdym problemem związanym z tym obszarem. Dotyczy to także nieprzyjemnych sytuacji takich jak zasiedzenie lub nieuczciwi lokatorzy. Prawnik pomoże także w rozwiązaniu sporu z deweloperem. Do radcy prawnego od nieruchomości udamy się także w przypadku problemów w procedurze administracyjnej, brakiem księgi wieczystej oraz z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości.

Czym kierować się przy wyborze radcy prawnego od nieruchomości?

Wybierając radcę prawnego od nieruchomości, warto uważnie sprawdzić jego kompetencje, a także doświadczenie. W ten sposób będziemy mieć pewność, że trafiliśmy do rzetelnego prawnika, który miał już do czynienia z podobnymi sprawami.

Dobry radca prawny od nieruchomości powinien przede wszystkim wyróżniać się rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do klienta. Podobne sprawy się zdarzają, lecz nie zmienia to faktu, że każda może wymagać zupełnie innej strategii.

Ważne jest również doświadczenie. To najłatwiej zmierzyć poprzez zapoznanie się z referencjami pozostawionymi przez wcześniejszych klientów. Z nich dowiemy się więcej o przebiegu współpracy z radcą prawnym, a także o jego skuteczności. To podstawowe kwestie, które należy sprawdzić przed zdecydowaniem się na współpracę z prawnikiem.

