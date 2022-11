Metoda Six Sigma w teorii i praktyce

Czym jest metoda Six Sigma? Jaka jest jej historia?

Metoda Six Sigma, mimo że szczególne znana i popularna zwłaszcza w ostatniej dekadzie, nie jest bynajmniej wytworem współczesnych czasów. Początki jej istnienia jako koncepcji sięgają bowiem już lat 80-tych XX w. i działalności japońskiej firmy Motorola, która z czasem, u progu XXI stulecia, stała się jednym z najważniejszych producentów elektroniki użytkowej. Od lat 80-tych metoda Six Sigma była stale doskonalona i modyfikowana, aby w końcu dostarczać teorii zasad i metod, których głównym zadaniem jest transformacja biznesu poprzez ściśle zdefiniowany proces.

Six Sigma to obecnie jedna z najbardziej znanych metod, z których korzystają firmy z całego świata w procesie zarządzania jakością. Największą rolę w niej pełnią dane. Aby wykorzystać pełen potencjał metody, firmy muszą dążyć do zebrania jak największych ich ilości, a następnie umiejętnie je wykorzystać w celu zmaksymalizowania poziomu jakości w całej organizacji. Dzięki zastosowaniu kluczowych założeń metody, możliwe jest wychwycenie błędów, zanim te wystąpią w rzeczywistości oraz w rezultacie uniknięcie kosztów i problemów związanych z ich późniejszym eliminowaniem.

Jak jest stosowana metoda Six Sigma? Jak poznać jej tajniki?

Metoda Six Sigma to zespół uniwersalnych założeń, które dotyczą różnych działów funkcji organizacji. Dużą rolę odgrywa w niej poziom satysfakcji klienta, który stanowi swoisty punkt wyjścia dla poprawy działania kolejnych procesów, toczących się w organizacji. Dzięki zastosowaniu Six Sigma możliwe jest precyzyjne wyliczenie wskaźnika błędów, które mogą potencjalnie zaistnieć. W efekcie, metoda ta pozwala na wyeliminowanie zbędnych kosztów, defektów produkcyjnych oraz problemów związanych z ich usuwaniem już na etapie produkcji. Dzięki jej umiejętnemu wdrożeniu i stosowaniu w organizacji firmy mogą lepiej działać już na wczesnych etapach produkcji i zmniejszyć ryzyko występowania błędów.

Metoda Six Sigma jest najczęściej stosowana w dwóch wariantach – DMAIC oraz DMADV. Pierwszy z nich jest wykorzystywany w celu usprawnienia procesów biznesowych, drugi natomiast jest przeznaczony do projektowania nowych obiektów. W procesie Six Sigma wyróżnia się pięć faz – definiowanie, pomiar, analiza, udoskonalenie oraz kontrola. Więcej na temat samej metody i jej poszczególnych faz można dowiedzieć się podczas profesjonalnych szkoleń. Są one skierowane do kontrolerów i techników jakości, liderów zespołów, mistrzów i brygadzistów oraz wszystkich osób, które będą wykorzystywały potencjał Six Sigma w swojej pracy.

