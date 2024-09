Media społecznościowe gromadzą coraz więcej danych osobowych, często bez odpowiedniej ochrony

Media społecznościowe gromadzą coraz więcej danych

Raport, oparty na nakazach wydanych dziewięciu dużym firmom w grudniu 2020 r., w tym Amazon (Twitch), Meta (Facebook), YouTube, X Corp (dawniej Twitter), Snap, TikTok (ByteDance), Discord, Reddit i WhatsApp, ujawnia, w jaki sposób te platformy śledzą i wykorzystują dane osobowe. Firmy gromadzą dane od zachowań przeglądania po dane demograficzne, a nawet wykorzystują te informacje w algorytmach, aby kierować do ludzi spersonalizowane reklamy i treści.

Raport przedstawia, w jaki sposób firmy zajmujące się mediami społecznościowymi i transmisją strumieniową wideo gromadzą ogromne ilości danych osobowych Amerykanów i zarabiają na nich miliardy dolarów rocznie — powiedziała przewodnicząca FTC Lina M. Khan. - Choć dla firm są one lukratywne, te praktyki nadzoru mogą zagrażać prywatności ludzi, ich wolnościom i narażać ich na szereg szkód, od kradzieży tożsamości po prześladowanie. Niepowodzenie kilku firm w zakresie odpowiedniej ochrony dzieci i nastolatków w Internecie jest szczególnie niepokojące.

Oto kilka najważniejszych ustaleń raportu

Nadzór w celu osiągnięcia zysku: Raport pokazuje, w jaki sposób te firmy gromadzą ogromne ilości danych — często bezterminowo — i wykorzystują je do generowania miliardów dolarów przychodu za pośrednictwem ukierunkowanych reklam.

Zagrożenia prywatności: Użytkownicy, zwłaszcza nastolatkowie i dzieci, są narażeni na zagrożenia prywatności, w tym kradzież tożsamości, naruszenia danych i inne szkody. Wiele platform wykorzystuje inwazyjne technologie śledzenia, takie jak piksele, w celu gromadzenia informacji bez oferowania prostych sposobów rezygnacji.

Niedostosowanie się do grup wrażliwych: Pomimo twierdzeń, że ich platformy nie są przeznaczone dla dzieci, firmy często nie przestrzegają ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA). Raport pokazuje, że nastolatkowie są często traktowani tak samo, jak dorośli, z niewielką lub żadną dodatkową ochroną prywatności.

Niespójne praktyki dotyczące danych: Raport podkreśla również niepokojące niespójności w sposobie, w jaki firmy obsługują żądania usunięcia danych, oraz brak przejrzystości w zakresie korzystania z automatycznych systemów, takich jak AI. Użytkownicy, w tym nastolatkowie, często nie mają kontroli nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane.

Badania cytowane w raporcie pokazują, że ekspozycja na media społecznościowe i technologię cyfrową może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków. Podczas gdy firmy twierdzą, że wykluczają dzieci poniżej 13 roku życia, rzeczywistość jest taka, że ​​osoby w tej grupie wiekowej nie otrzymują odpowiedniej ochrony i podlegają tym samym agresywnym praktykom gromadzenia danych, co dorośli.

FTC przedstawiła szereg rekomendacji zarówno decydentom, jak i przedsiębiorstwom

Federalne prawo dotyczące prywatności: Kongres powinien uchwalić kompleksowe prawo dotyczące prywatności, aby chronić konsumentów i ograniczyć nadzór korporacyjny.

Większa ochrona nastolatków: Firmy powinny zdawać sobie sprawę, że nastolatkowie nie są osobami dorosłymi, i zapewnić im większą ochronę prywatności.

Minimalizacja danych i przejrzystość: Firmy powinny ograniczyć niepotrzebne gromadzenie danych, transparentnie informować o tym, w jaki sposób wykorzystywane są dane użytkowników, a także dbać o to, aby dane osobowe były usuwane, gdy nie są już potrzebne.

Egzekwowanie przepisów COPPA: Platformy powinny traktować wymagania COPPA jako punkt wyjścia i zapewniać dodatkowe środki bezpieczeństwa dla młodych użytkowników.

Choć dla tych firm są one opłacalne, te praktyki nadzoru narażają użytkowników — zwłaszcza dzieci i nastolatków — na znaczne ryzyko — powiedziała przewodnicząca FTC Lina Khan. - Raport ten podkreśla pilną potrzebę silniejszej ochrony.

Praktyczne kroki w celu zwiększenia prywatności dzieci i nastolatków

Podczas gdy raport FTC wzywa do zmian regulacyjnych, rodzice i dzieci mogą już dziś podjąć ważne kroki, aby chronić swoją prywatność online. Oto kilka wskazówek:

1. Ogranicz informacje udostępniane w mediach społecznościowych

Rodzice powinni pomóc swoim dzieciom przejrzeć ustawienia prywatności na platformach takich jak TikTok, Instagram i YouTube, aby ograniczyć, kto może oglądać ich treści. Dzieci powinny również unikać publicznego udostępniania poufnych danych osobowych, takich jak lokalizacja, nazwa szkoły lub data urodzenia.

2. Zmaksymalizuj dostępne ustawienia prywatności

Zachęcaj dzieci do korzystania z najbardziej restrykcyjnych ustawień prywatności dostępnych na platformach mediów społecznościowych. Obejmuje to prywatyzację profili, wyłączenie śledzenia lokalizacji i ograniczenie, kto może wysyłać prośby o dodanie do znajomych lub obserwowanie. Rodzice i opiekunowie mogą regularnie przeglądać te ustawienia, aby upewnić się, że nie zostały zmienione.

3. Unikaj łączenia się za pomocą aplikacji innych firm

Wiele platform mediów społecznościowych pozwala aplikacjom innych firm na łączenie się i uzyskiwanie dostępu do danych użytkownika. Rodzice powinni uczyć dzieci, aby unikały łączenia niepotrzebnych aplikacji ze swoimi kontami i odwoływały dostęp do aplikacji, których już nie używają. Ogranicza to ilość danych udostępnianych stronom trzecim.

4. Uświadom sobie oszustwa phishingowe

Ważne jest, aby nauczyć dzieci i nastolatków rozpoznawania phishingu, w którym oszuści próbują nakłonić ich do ujawnienia danych osobowych. Zachęcaj ich, aby unikali klikania podejrzanych linków lub ujawniania danych logowania.

5. Użyj uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)

Jeśli to możliwe, aktywuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla kont swojego dziecka. Dodaje to dodatkową warstwę ochrony, wymagając drugiej formy weryfikacji (np. kodu wysłanego na telefon) do zalogowania się.

6. Ogranicz czas spędzany przed ekranem i monitorem

Rodzice mogą używać narzędzi kontroli rodzicielskiej, aby ograniczyć czas spędzany przed ekranem i śledzić, z których aplikacji i stron korzystają ich dzieci. Monitorowanie ich aktywności cyfrowej może pomóc wcześnie zidentyfikować wszelkie potencjalne obawy dotyczące prywatności.

Dzięki Kontroli rodzicielskiej w oprogramowaniu antywirusowym Bitdefender możesz zarządzać aktywnością swoich dzieci w Internecie oraz chronić ją, blokując nieodpowiednie strony internetowe, gry lub programy do udostępniania plików i ograniczając czas spędzany przed ekranem – mówi Krzysztof Budziński z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

7. Zachęcaj do otwartych rozmów na temat prywatności

Ważne jest, aby prowadzić otwarte dyskusje na temat prywatności online z dziećmi i nastolatkami. Rodzice powinni wyjaśnić, w jaki sposób firmy gromadzą dane i dlaczego ważne jest, aby chronić dane osobowe. Zachęcaj dzieci do zadawania pytań i proaktywnego podejścia do ochrony ich prywatności.

Foto: Freepik

Źródło: Marken Systemy Antywirusowe