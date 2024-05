Mastercard z narzędziem dla przedsiębiorców: GdzieJakiBiznes - rewolucja czy gruszki na wierzbie?

Mastercard właśnie udostępnił darmową platformę GdzieJakiBiznes, która ma pomóc małym i średnim przedsiębiorcom w znalezieniu optymalnej lokalizacji dla ich biznesów. Narzędzie opiera się na zaawansowanej analizie anonimowych danych o trendach zakupowych, zagęszczeniu ruchu czy poziomie hałasu w danym miejscu.

Według Marty Życińskiej, szefowej Mastercard Polska, ma to ułatwić przedsiębiorcom “budowanie biznesów od samego początku”.

Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy rzeczywiście może zrewolucjonizować proces wyboru lokalizacji dla firm?

O ile dostęp do zaawansowanych analiz danych może wydawać się cennym atutem, istnieją obawy co do skuteczności i rzetelności tych danych w kontekście lokalnych specyfik.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opiera swoją działalność i dobór lokalizacji na znacznie bardziej złożonych i niestandardowych czynnikach, takich jak specyfika branży, grupa docelowa czy strategia firmy, które mogą nie być w pełni uwzględnione w modelach agregujących dane na dużą skalę.

Z drugiej strony, dostęp do danych analitycznych - jak te od Orange Polska dotyczące natężenia ruchu, czy współpraca z Grupą Morizon-Gratka, która dostarcza informacje o rynku nieruchomości - który do tej pory był zarezerwowany dla dużych firm, może faktycznie otworzyć małym przedsiębiorcom nowe możliwości.

Analiza big data to potężne narzędzie, które powinno być wykorzystywane również przez MŚP.

Każde narzędzie ma swoje ograniczenia

Wyniki są obecnie dostępne tylko dla 37 największych miast w Polsce. Ponadto, według krytyków, analiza może nie uwzględniać wszystkich istotnych czynników, takich jak np. ostra konkurencja w okolicy. Lokalny rynek może mieć także swoje unikalne wyzwania, które uniwersalne narzędzie może przeoczyć.

Analizy Mastercard, choć bogate w dane, mogą nie zawsze precyzyjnie odzwierciedlać realne potrzeby lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza tych w mniejszych miastach lub specyficznych branżach. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy nie opierali swoich decyzji wyłącznie na wynikach dostarczanych przez GdzieJakiBiznes, lecz także na własnej intuicji oraz dogłębnej analizie rynku lokalnego.

Jeśli planujesz korzystać z narzędzi takich jak GdzieJakiBiznes, nie zapomnij także o:

Weryfikacji danych : Sprawdź, czy prezentowane informacje odzwierciedlają rzeczywiste warunki rynkowe w wybranej lokalizacji.

Konsultacjach z lokalnymi ekspertami : Nie zaniedbuj bezpośrednich rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami oraz doradcami biznesowymi.

Indywidualnej analizie : Uzupełnij dane z narzędzia o własne badania, które uwzględnią specyfikę branży i lokalnego rynku.

Długoterminowej strategii: Pomyśl o przyszłościowym podejściu do lokalizacji, biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury i planowane inwestycje w regionie.

Czas pokaże, na ile inicjatywa Mastercard może być cennym narzędziem w arsenale przedsiębiorcy, kluczowe będzie uzupełnienie go głębokim zrozumieniem lokalnych warunków i strategicznym podejściem do planowania biznesu. Warto jednak docenić próbę otwarcia zaawansowanych narzędzi analitycznych na mniejszą skalę. To może okazać się bardzo pomocne w podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych.