Mandoria miasto przygód - bon turystyczny

Mandoria miasto przygód

Mandoria to park rozrywki dla całej rodziny. Znajdą się tu atrakcje zarówno dla najmłodszych jak ich starszych dzieci. Rodzice też na pewno nie będą się nudzić, ponieważ dla nich również zostały przygotowane specjalne atrakcje.

Miasto przygód znajduje się w miejscowości Rzgów, niedaleko Łodzi. Oryginalna tematyka miasta przygód, która jest inspirowana europejskimi miastami renesansowymi, tętni życiem już od samego przekroczenia bram. W środku znajdziesz mnóstwo atrakcji takich jak karuzele, roller-coastery, zjeżdżalnie, huśtawki. Oferta parku i obiekty znajdujące się na nim, wciąż się powiększają i oferują coraz nowsze i innowacyjne atrakcje nie pozwalając na nudę.

W parku Mandoria znajdziesz wiele atrakcji. Do najlepszych należy z pewnością największa w Polsce, dwupoziomowa karuzela wenecka, która zachwyci każde dziecko, ale również i dorosłych. Wspomnieć należny też Mroczny Dwór, czyli rodzinny roller coaster, który jako jedyny w Polsce jeździ wśród tuneli w ciemnościach. Podczas wizyty, obowiązkowo trzeba również skorzystać z łódek, które pływają na wodzie oraz Latarni Leonarda! Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie możesz zobaczyć mapę całego miasteczka i sprawdzić jakie atrakcje skrywa miasto przygód.

Polski bon turystyczny

Bilety do Mandorii możesz zakupić na kilka sposobów:

w ofercie znajdziesz standardowe bilety, czyli bilet jednodniowy oraz bilet rodzinny

możesz również zakupić kartę roczną, która pozwala Ci na nielimitowany wstęp do miasta przygód

trzecią opcją jest wykorzystanie polskiego bonu turystycznego

Czym jest polski bon turystyczny?

Z bonu turystycznego mogą skorzystać osoby, które posiadają co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko z osobna przysługuje bon o wartości 500,00 zł. Przysługuje on niezależnie od poziomu dochodów rodziców.

Bon jest generowany po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Otrzymasz go w formie 16 cyfrowego numeru, który zostanie przesłany na podany wcześniej przez Ciebie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Gdzie można wykorzystać bon turystyczny?

Bon turystyczny możesz zrealizować na terenie całej Polski, opłacając nim usługi hotelarskie, a więc pensjonaty, hotele, czy gospodarstwa agroturystyczne. Możesz nim również zapłacić za imprezy turystyczne realizowane przez organizację pożytku publicznego lub przedsiębiorcę turystycznego. Są to więc różnego rodzaju miejsca rozrywki, kolonie dla dzieci lub zielone szkoły.

Realizacja bonu turystycznego w Mandorii

Polski bon turystyczny zrealizujesz również w Mandorii. Możesz dokonać płatności za pomocą bonu i cieszyć się z niezapomnianej przygody dla całej rodziny. Bilety zakupione przez bon turystyczny, są ważne cały rok, czyli aż przez 365 dni.

Jak skorzystać z bonu w Mandorii?

Aby skorzystać z programu polski bon turystyczny w Mandorii, musisz dopełnić formalności z pośród dwóch możliwych opcji:

za pomocą drogi online: na początku uzupełnij umowę. W przeciągu około 24 godzin skontaktuje się z Tobą pracownik Mandorii. Zostaniesz poproszony o podanie swojego 16 cyfrowego kodu, który otrzymasz jako świadczenie w formie bonu turystycznego. Kiedy pracownik wprowadzi kod, zostanie do Ciebie wysłana wiadomość SMS z kodem potwierdzającym płatność transakcji. Wystarczy, że podasz kod pracownikowi, a umowa będzie czekać na Ciebie do odebrania w Ambasadzie Mandorii na miejscu.

forma stacjonarna: jeżeli wolisz, możesz wypełnić umowę stacjonarnie w mieście przygód. Podejdź do Ambasady Mandorii, która znajduje się blisko wejścia i udaj się do kasy. Poinformuj pracownika o wybieranych biletach oraz usługach dodatkowych, z których chcesz skorzystać. Następnie zostaniesz poproszony o 16 cyfrowy kod ze swojego bonu turystycznego. po wprowadzeniu go przez kasjera, otrzymasz na swój telefon komórkowy SMSa z kodem potwierdzającym płatność transakcji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz dopłacić do biletów odpowiednią kwotę w formie gotówki lub kartą. Po skończonych formalnościach, cisz się wizytą w mieście przygód!

Kilka dodatkowych informacji

Pamiętaj, że w zestawie zakupionych przez Ciebie biletów za pomocą bonu turystycznego, musi znajdować się bilet dla dziecka, którego ten bon dotyczy. Możesz również zakupić kilka kuponów na usługę gastronomiczną, ponieważ warunkiem realizacji bonu jest zakup tak zwanej usługi łączonej, czyli biletu i vouchera gastronomicznego na kwotę 50,00 zł. Voucher możesz wykorzystać w obiektach gastronomicznych na terenie całego parku rozrywki. Nie obejmuje on jednak zakupu napojów oraz lodów w opakowaniach.

Nie zwlekaj więc, skorzystaj ze swojego bonu już dziś i ciesz się niezapomnianą przygoda ze swoimi bliskimi. Zapraszamy całe rodziny. Im więcej osób tym więcej zabawy! Spraw więc swojemu dziecku mnóstwa radości i niezapomnianych przygód!

