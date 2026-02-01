Magenta AI: T-Mobile udostępnia darmowe narzędzia AI w swojej aplikacji

W skrócie:

Magenta AI oferuje trzy narzędzia: Perplexity Pro, Picsart i ElevenLabs

Usługa jest dostępna bezpłatnie i bez limitów dla klientów T-Mobile

Co dokładnie oferuje Magenta AI w aplikacji Mój T-Mobile

Ekosystem Magenta AI składa się z trzech narzędzi stworzonych we współpracy z globalnymi partnerami technologicznymi.

Perplexity Pro to czat pozwalający wyszukiwać informacje na dowolny temat.

Picsart umożliwia edycję zdjęć i wideo, w tym zmianę tła w kilka sekund.

ElevenLabs generuje podcasty z naturalnym głosem w wybranym języku oraz streszcza artykuły internetowe.

"Wchodzimy na Magenta AI i w pierwszej kolejności znajdujemy czat obsługiwany przez Perplexity Pro, na którym uzyskujemy informacje na wybrany przez nas temat" - wyjaśniał Maximiliano Bellassai, członek zarządu i CCO B2C w T-Mobile Polska.

T-Mobile przedstawia się jako pierwszy i jedyny operator na polskim rynku oferujący nielimitowany i bezpłatny dostęp do takich narzędzi.

Kim jest ElevenLabs i dlaczego to ważny partner dla T-Mobile

ElevenLabs to polski startup założony w 2022 roku przez Mateusza Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. W lutym 2026 roku firma pozyskała 500 mln dolarów w rundzie finansowania, co podniosło jej wycenę do 11 mld dolarów - więcej niż Allegro czy Żabka. Według Business Insider Polska, ElevenLabs wygenerowało w 2025 roku ponad 330 mln dolarów rocznego przychodu.

Partnerstwo z tak wycenianym startupem może zwiększyć wiarygodność oferty T-Mobile.

Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z Magenta AI

Choć T-Mobile deklaruje brak limitów i opłat, warto zachować ostrożność:

Sprawdź politykę prywatności - narzędzia AI przetwarzają dane osobowe

Zweryfikuj, czy usługa jest dostępna dla Twojego pakietu taryfowego

Pamiętaj, że "darmowe" usługi często oznaczają inne formy monetyzacji

Porównaj jakość z bezpłatnymi wersjami ChatGPT czy Google Gemini

Deutsche Telekom realizuje podobną strategię na innych rynkach europejskich. Według Yahoo Finance, koncern planuje też wprowadzenie AI Phone z asystentem Perplexity.

Warto zapamiętać

Partnerstwo z ElevenLabs (wycena 11 mld dol.) podnosi rangę projektu

Przed użyciem sprawdź warunki przetwarzania danych w polityce prywatności

Źródło: T-Mobile Polska, PAP MediaRoom, Business Insider Polska