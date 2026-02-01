Magenta AI: T-Mobile udostępnia darmowe narzędzia AI w swojej aplikacji

Czy operator telekomunikacyjny może stać się bramą do świata sztucznej inteligencji? T-Mobile Polska właśnie uruchomił Magenta AI - zestaw trzech narzędzi AI zintegrowanych z aplikacją Mój T-Mobile. Według danych Deutsche Telekom niemal 70 proc. Polaków już korzysta ze sztucznej inteligencji, ale 40 proc. czuje się przytłoczonych tempem zmian w tej dziedzinie.
W skrócie:
Ekosystem Magenta AI składa się z trzech narzędzi stworzonych we współpracy z globalnymi partnerami technologicznymi.
Perplexity Pro to czat pozwalający wyszukiwać informacje na dowolny temat.
Picsart umożliwia edycję zdjęć i wideo, w tym zmianę tła w kilka sekund.
ElevenLabs generuje podcasty z naturalnym głosem w wybranym języku oraz streszcza artykuły internetowe.
"Wchodzimy na Magenta AI i w pierwszej kolejności znajdujemy czat obsługiwany przez Perplexity Pro, na którym uzyskujemy informacje na wybrany przez nas temat" - wyjaśniał Maximiliano Bellassai, członek zarządu i CCO B2C w T-Mobile Polska.
T-Mobile przedstawia się jako pierwszy i jedyny operator na polskim rynku oferujący nielimitowany i bezpłatny dostęp do takich narzędzi.
ElevenLabs to polski startup założony w 2022 roku przez Mateusza Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. W lutym 2026 roku firma pozyskała 500 mln dolarów w rundzie finansowania, co podniosło jej wycenę do 11 mld dolarów - więcej niż Allegro czy Żabka. Według Business Insider Polska, ElevenLabs wygenerowało w 2025 roku ponad 330 mln dolarów rocznego przychodu.
Partnerstwo z tak wycenianym startupem może zwiększyć wiarygodność oferty T-Mobile.
Choć T-Mobile deklaruje brak limitów i opłat, warto zachować ostrożność:
Deutsche Telekom realizuje podobną strategię na innych rynkach europejskich. Według Yahoo Finance, koncern planuje też wprowadzenie AI Phone z asystentem Perplexity.
Źródło: T-Mobile Polska, PAP MediaRoom, Business Insider Polska
