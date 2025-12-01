65 proc. polskich firm wykorzystuje AI w cyberbezpieczeństwie - rekordowy wzrost w 2025 roku

Dzisiaj, 17:52

Rosnąca liczba ataków cybernetycznych i presja na efektywność zmuszają firmy do wdrażania nowych technologii. Według raportu Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026”, aż 65% przedsiębiorstw w Polsce korzysta już ze sztucznej inteligencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, a ponad połowa automatyzuje procesy operacyjne. Jakie jeszcze zastosowania AI dominują na polskim rynku i co to oznacza dla przyszłości biznesu?

W skrócie:

  • 65% firm w Polsce używa AI do cyberbezpieczeństwa
  • 63% wykorzystuje AI do analizy danych i procesów poznawczych
  • 52% automatyzuje procesy operacyjne dzięki AI
  • 37% wdraża AI do personalizacji usług i decyzji
  • 46% stosuje AI w symulacjach i generowaniu treści
  • 30% firm planuje wdrożenie AI w najbliższym czasie

Dlaczego to ważne?

Sztuczna inteligencja stała się kluczowym elementem strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw. Najnowszy raport Polcom pokazuje, że aż 65% firm korzysta z AI, by chronić się przed cyberatakami i zwiększać odporność na zagrożenia cyfrowe. To najwyższy odsetek spośród wszystkich analizowanych zastosowań tej technologii.

AI nie tylko zabezpiecza dane, ale także wspiera analizę informacji i automatyzację procesów. 63% firm wykorzystuje inteligentne narzędzia do pracy z danymi, a ponad połowa wdraża rozwiązania automatyzujące zadania biurowe i produkcyjne. Wzrost zainteresowania dotyczy także personalizacji usług, symulacji oraz generowania treści.

Jak polskie firmy wykorzystują sztuczną inteligencję?

Najczęściej AI służy do ochrony przed cyberzagrożeniami – potwierdza to 65% badanych organizacji. Przedsiębiorstwa wdrażają systemy wykrywające anomalie, zapobiegające wyciekom danych oraz utrzymujące stabilność kluczowych systemów.

Kolejnym obszarem jest analiza danych i wsparcie procesów poznawczych. 63% firm korzysta z inteligentnych wyszukiwarek, modeli predykcyjnych czy zaawansowanych asystentów, które pomagają szybciej podejmować decyzje na podstawie dużych zbiorów informacji.

„Firmy stoją dziś przed ogromną presją informacyjną i coraz szybciej zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Sztuczna inteligencja porządkuje wiedzę, interpretuje kontekst i rekomenduje kolejne działania. To pozwala nie tylko zwiększyć odporność operacyjną organizacji, ale też znacząco skrócić czas decyzji i podnieść ich jakość.” – Adam Pastuszka, Business Development Manager, Polcom

Które procesy są najczęściej automatyzowane przez AI?

Ponad połowa (52%) polskich firm wdraża sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów operacyjnych – zarówno biurowych, jak i produkcyjnych. Robotyzacja z użyciem RPA (Robotic Process Automation) coraz częściej wzbogacana jest o komponenty AI, które pozwalają maszynom uczyć się powtarzalnych czynności czy analizować dane nieustrukturyzowane.

Dzięki temu możliwa jest automatyzacja księgowości, obsługi klienta, rekrutacji czy analizy dokumentów prawnych. W sektorze produkcyjnym AI wspiera kontrolę jakości, optymalizację procesów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

„Automatyzacja wyposażona w AI nie tylko przyspiesza pracę, lecz także ją uszczelnia. Systemy potrafią dziś analizować nieoczywiste odchylenia i przewidywać problemy zanim staną się krytyczne.” – Adam Pastuszka, Polcom

Jakie nowe obszary innowacji napędza sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera strategiczne decyzje biznesowe oraz personalizację usług – już 37% firm deklaruje takie wdrożenia, a kolejne 41% jest nimi zainteresowanych. Dynamicznie rozwija się także wykorzystanie AI do symulacji, generowania treści oraz zaawansowanej analizy danych (46% obecnie korzysta z tych rozwiązań).

Firmy tworzą analizy, plany czy treści marketingowe znacznie szybciej niż jeszcze dwa lata temu. Zaawansowane modele językowe umożliwiają pracę na danych historycznych i bieżących jednocześnie, co przekłada się na lepsze rekomendacje biznesowe.

Czy adopcja AI będzie dalej przyspieszać?

Z raportu Polcom wynika, że duża grupa przedsiębiorstw aktywnie rozważa wdrożenia sztucznej inteligencji we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Oznacza to, że tempo cyfrowej transformacji w Polsce będzie rosło – przewaga konkurencyjna coraz częściej będzie zależeć od skuteczności integracji danych, procesów i narzędzi AI.

Sztuczna inteligencja przestaje być dodatkiem do istniejących rozwiązań – staje się fundamentem nowoczesnego biznesu oraz głównym motorem wzrostu organizacji.

Warto zapamiętać:

  • AI jest najczęściej wykorzystywana do cyberbezpieczeństwa (65%)
  • Ponad połowa firm automatyzuje zadania operacyjne dzięki AI
  • Personalizacja usług i wsparcie decyzji to rosnące zastosowania
  • Dalszy wzrost adopcji AI deklaruje wiele organizacji
  • Sztuczna inteligencja redefiniuje strategie rozwoju biznesu w Polsce

Podsumowując, raport Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026” pokazuje rosnącą rolę sztucznej inteligencji w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na próbie polskich firm reprezentujących różne branże; szczegółowe dane dotyczące metodologii nie zostały ujawnione w komunikacie prasowym.

Źródło: Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026”


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. katemangostar


Jawność cen mieszkań - jak przygotować stronę WWW dewelopera do nowych wymogów prawa?



Jak chronić firmę przed atakami? Poznaj strategie ekspertów podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci 2025



Kolejna globalna awaria Cloudflare sparaliżowała tysiące stron

fot. Freepik


Ulga mieszkaniowa od 2026: co czeka inwestorów?

fot. Unsplash


Polska potrzebuje zintegrowanego systemu dronów wojskowych

fot. Dream Property Marbella


Hiszpania liderem wśród zdalnych profesjonalistów według raportów 2025
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.