65 proc. polskich firm wykorzystuje AI w cyberbezpieczeństwie - rekordowy wzrost w 2025 roku

W skrócie:

65% firm w Polsce używa AI do cyberbezpieczeństwa

63% wykorzystuje AI do analizy danych i procesów poznawczych

52% automatyzuje procesy operacyjne dzięki AI

37% wdraża AI do personalizacji usług i decyzji

46% stosuje AI w symulacjach i generowaniu treści

30% firm planuje wdrożenie AI w najbliższym czasie

Dlaczego to ważne?

Sztuczna inteligencja stała się kluczowym elementem strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw. Najnowszy raport Polcom pokazuje, że aż 65% firm korzysta z AI, by chronić się przed cyberatakami i zwiększać odporność na zagrożenia cyfrowe. To najwyższy odsetek spośród wszystkich analizowanych zastosowań tej technologii.

AI nie tylko zabezpiecza dane, ale także wspiera analizę informacji i automatyzację procesów. 63% firm wykorzystuje inteligentne narzędzia do pracy z danymi, a ponad połowa wdraża rozwiązania automatyzujące zadania biurowe i produkcyjne. Wzrost zainteresowania dotyczy także personalizacji usług, symulacji oraz generowania treści.

Jak polskie firmy wykorzystują sztuczną inteligencję?

Najczęściej AI służy do ochrony przed cyberzagrożeniami – potwierdza to 65% badanych organizacji. Przedsiębiorstwa wdrażają systemy wykrywające anomalie, zapobiegające wyciekom danych oraz utrzymujące stabilność kluczowych systemów.

Kolejnym obszarem jest analiza danych i wsparcie procesów poznawczych. 63% firm korzysta z inteligentnych wyszukiwarek, modeli predykcyjnych czy zaawansowanych asystentów, które pomagają szybciej podejmować decyzje na podstawie dużych zbiorów informacji.

„Firmy stoją dziś przed ogromną presją informacyjną i coraz szybciej zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Sztuczna inteligencja porządkuje wiedzę, interpretuje kontekst i rekomenduje kolejne działania. To pozwala nie tylko zwiększyć odporność operacyjną organizacji, ale też znacząco skrócić czas decyzji i podnieść ich jakość.” – Adam Pastuszka, Business Development Manager, Polcom

Które procesy są najczęściej automatyzowane przez AI?

Ponad połowa (52%) polskich firm wdraża sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów operacyjnych – zarówno biurowych, jak i produkcyjnych. Robotyzacja z użyciem RPA (Robotic Process Automation) coraz częściej wzbogacana jest o komponenty AI, które pozwalają maszynom uczyć się powtarzalnych czynności czy analizować dane nieustrukturyzowane.

Dzięki temu możliwa jest automatyzacja księgowości, obsługi klienta, rekrutacji czy analizy dokumentów prawnych. W sektorze produkcyjnym AI wspiera kontrolę jakości, optymalizację procesów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

„Automatyzacja wyposażona w AI nie tylko przyspiesza pracę, lecz także ją uszczelnia. Systemy potrafią dziś analizować nieoczywiste odchylenia i przewidywać problemy zanim staną się krytyczne.” – Adam Pastuszka, Polcom

Jakie nowe obszary innowacji napędza sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera strategiczne decyzje biznesowe oraz personalizację usług – już 37% firm deklaruje takie wdrożenia, a kolejne 41% jest nimi zainteresowanych. Dynamicznie rozwija się także wykorzystanie AI do symulacji, generowania treści oraz zaawansowanej analizy danych (46% obecnie korzysta z tych rozwiązań).

Firmy tworzą analizy, plany czy treści marketingowe znacznie szybciej niż jeszcze dwa lata temu. Zaawansowane modele językowe umożliwiają pracę na danych historycznych i bieżących jednocześnie, co przekłada się na lepsze rekomendacje biznesowe.

Czy adopcja AI będzie dalej przyspieszać?

Z raportu Polcom wynika, że duża grupa przedsiębiorstw aktywnie rozważa wdrożenia sztucznej inteligencji we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Oznacza to, że tempo cyfrowej transformacji w Polsce będzie rosło – przewaga konkurencyjna coraz częściej będzie zależeć od skuteczności integracji danych, procesów i narzędzi AI.

Sztuczna inteligencja przestaje być dodatkiem do istniejących rozwiązań – staje się fundamentem nowoczesnego biznesu oraz głównym motorem wzrostu organizacji.

Warto zapamiętać:

AI jest najczęściej wykorzystywana do cyberbezpieczeństwa (65%)

Ponad połowa firm automatyzuje zadania operacyjne dzięki AI

Personalizacja usług i wsparcie decyzji to rosnące zastosowania

Dalszy wzrost adopcji AI deklaruje wiele organizacji

Sztuczna inteligencja redefiniuje strategie rozwoju biznesu w Polsce

Podsumowując, raport Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026” pokazuje rosnącą rolę sztucznej inteligencji w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na próbie polskich firm reprezentujących różne branże; szczegółowe dane dotyczące metodologii nie zostały ujawnione w komunikacie prasowym.

Źródło: Polcom „Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026”