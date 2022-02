Łóżko do sypialni w stylu skandynawskim. Garść inspiracji!

Styl skandynawski w sypialni

Styl skandynawski od kilku lat nie traci na popularności. Na stałe zagościł w naszych domach. Dlaczego tak chętnie go wybieramy? Pewnie dlatego, że jest bardzo przyjemny w odbiorze. Spokojny, delikatny, nie przytłacza wizualnie, a do tego daje duże możliwości aranżacji.

Styl skandynawski ma kilka podstawowych cech, mimo że często widzimy różne jego modyfikacje. Przede wszystkim królują w nim jasne barwy – biele, beże i szarości to królestwo skandynawskiego stylu. Wszystko po to, by wnętrza jak najbardziej nawiązywało do natury. Drugą kwestią jest wybór materiałów. W stylu skandynawskim stawiamy nacisk na naturalne materiały i tkaniny, dlatego często pojawia się drewno, len i wełna. Dopełnieniem są różnego rodzaju rośliny – doniczkowe i cięte w różnych postaciach. Całość tworzy bardzo przytulny i ciepły obraz – dokładnie taki, jaki chcemy mieć w sypialni. Idealnie nadaje się do odpoczynku!

Łóżko do sypialni w stylu skandynawskim

Urządzasz skandynawską sypialnię i zastanawiasz się nad łóżkiem? Masz duże pole do popisu, musisz tylko pamiętać o cechach stylu skandynawskiego, które wymienione są powyżej.

Łóżko do sypialni w skandynawskim stylu może być na przykład wykonane z jasnego drewna. Świetne będzie na przykład białe! Przy wyborze stawiaj na proste formy, bez zdobień – ma być minimalistycznie. Zazwyczaj w skandynawskich sypialniach widzimy duże, solidne łóżka sypialniane. Takie też znajdziesz w ofercie Black Red White.

Chcesz odejść od bieli? W takim razie postaw na jasne drewno, na przykład w kolorze sosny. Dzięki temu stworzysz przytulną, naturalną aranżację, w której z przyjemnością oddasz się odpoczynkowi. Jeśli lubisz tekstylia albo często czytasz w łóżku, świetną sprawą będzie tapicerowane wezgłowie w kolorze nude czy delikatnych szarościach.

Pamiętaj, że sypialnie w stylu skandynawskim są minimalistyczne. Warto więc zwrócić uwagę na funkcjonalne rozwiązania, na przykład pojemne szuflady pod łóżkiem. Zmieścisz w nich pościel i inne potrzebne rzeczy, których nie chcesz mieć na widoku.

Do łóżka dobierz jeszcze delikatną pościel w stonowanych kolorach i zestaw przyjemnych w dotyku poduszek o różnej teksturze i Twoje wymarzone miejsce odpoczynku jest gotowe!