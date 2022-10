Łóżka rehabilitacyjne dla chorych

Najczęściej wybieranym rodzajem są łóżka rehabilitacyjne elektryczne. Odpowiednio dobrane łóżko rehabilitacyjne elektryczne jest oczywiście sterowane elektrycznie. Wszystko ze względu na wygodę pacjenta, ale przede wszystkim jego zdrowie. Takie łóżka zawierają na przykład ruchome obszary głowy, które umożliwiają spożywanie posiłków osobom obłożnie chorym. W przypadku pacjentów poważnie chorych, którzy mają problemy z samodzielnym wstaniem bądź ułożeniem, to niezwykle istotne.

Łóżko elektryczne powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Łóżka rehabilitacyjne dla chorego leżącego najczęściej kupowane jest dla osób niepełnosprawnych. Oprócz niego, mają także wózek inwalidzki. Te dwa miejsca są dla nich szczególnie istotne. Wybierając opcję elektryczną, należy sprawdzić jakie obszary sterowane posiada interesujące nas łóżko. Jest to istotną funkcją, dzięki której możemy zapewnić choremu wygodę i najwyższy komfort. Większość łóżek posiada także regulację wysokości. Wszystkie funkcje są sterowane za pomocą pilota. Dzięki temu, w łatwy sposób, mogą służyć osobom niepełnosprawnym.

Warto pamiętać, że do zakupu łóżka do użytku domowego można uzyskać dofinansowanie, nawet na łóżka wysokiej klasy.

Jakie łóżko rehabilitacyjne wybrać?

Przede wszystkim należy dokładnie wiedzieć, czego szukasz. Czy łóżko zakupowane jest do domu prywatnego, czy do domu seniora. W drugim przypadku, czy w ramach którego łóżka będzie korzystać większa ilość osób, czy nie. Warto dostosować wtedy swój wybór, by odpowiadało ono większości pacjentom. W warunkach domowych jest to znacznie prostsze niż w ośrodkach medycznych, czy domach seniora. W domach prywatnych, takie łóżko odciąża nieco od opieki domowej nad osobami chorymi. Każda osoba w domu musi dbać o pielęgnacje pacjenta, czy bliskiej nam osoby. W przypadku zakupu takiego łóżka, chory może nieco bardziej sam o siebie zadbać. O swoją pozycję, wygodę oraz komfort. Łóżka medyczne, rehabilitacyjne stosuje się coraz częściej. To idealna sprawa dla chorych, leżących osób, które przebywają w warunkach domowych z rodziną.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera