Lokaty dla firm. Co warto wiedzieć?

Lokata, to jeden z podstawowych produktów, które banki proponują swoim klientom. Zgodnie z prawem posiadaczami lokat mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy (bez względu na to, czy są to osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, czy większe podmioty).

W każdym przypadku podstawowa zasada działania lokaty jest taka sama. Jej posiadacz na podstawie umowy z bankiem lokuje w nim pieniądze na określony czas, a w zamian bank wypłaca mu ustalone z góry odsetki - zwykle po zakończeniu lokaty.

Kluczowe elementy standardowej lokaty

Jeżeli jako przedsiębiorca szukasz standardowej lokaty terminowej do zdeponowania na niej nadwyżek finansowych firmy, porównując oferty warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

- zysk - to właśnie podawana przez bank wysokość oprocentowania. Co istotne, zwykle prezentuje się ją w skali roku. Tak więc np. oprocentowanie w wysokości 1,5% w skali roku dla kwoty 10.000 zł oznacza 150 zł zysku po roku (10.000 zł x 1,5%). Ale jeżeli jest to lokata kwartalna oprocentowana na 1,5% w skali roku, to po 3 miesiącach oszczędzania zysk od tej kwoty wyniesie 37,50 zł (150 zł / 4). Do tego dochodzą jeszcze kwestie podatkowe.

- czas trwania lokaty - jak już wspomnieliśmy, wybierając ofertę musisz wskazać, na jak długo deponujesz pieniądze. Najczęściej może to być okres 3,6 lub 12 miesięcy. Pamiętaj, że wycofanie środków z lokaty przed ustalonym terminem najczęściej spowoduje utratę odsetek.

- limity i inne wymagania - banki czasami określają max. pułap środków, które klient może wpłacić na lokatę. Warto sprawdzić też, czy nie dostaniesz wyższego oprocentowania, gdy np. założysz jednocześnie bieżące konto firmowe.

Lokaty nocne i nie tylko…

Warto wiedzieć, że poza standardowymi lokatami dla firm banki proponują również mniej typowe rozwiązania. Oto przykłady:

- lokaty negocjowane - niektóre banki zachęcają klientów firmowych do negocjowania warunków lokat. Dzięki temu np. w zależności od wysokości deponowanych środków mogą oni liczyć na wyższe oprocentowanie w stosunku do standardowej oferty.

- lokaty w walutach obcych - jeżeli przedsiębiorca ma wpływy w walutach obcych, nie ma problemu, by również te środki deponował na lokatach. Standardem są lokaty w dolarach, euro i funtach brytyjskich.

- lokaty overnight (nocne) - to rozwiązanie charakterystyczne dla oferty firmowej. Polega ono na tym, że na koniec dnia roboczego część środków z konta bieżącego firmy jest przelewana na lokatę, a wraca na konto rano. Przedsiębiorca określa m.in., ile pieniędzy ma zostawać na bieżącym rachunku, a ile ma pracować na nocnej lokacie. Może też wybrać, czy chce uruchamiać lokatę samodzielnie, czy też ma ona włączać się każdego dnia automatycznie.

O tym warto wiedzieć

Bezpieczeństwo - lokaty firmowe w bankach, podobnie jak depozyty dla klientów indywidualnych, podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100.000 euro (lub równowartości w złotych).

Oprocentowanie - wysokość zysku, który można osiągnąć na lokacie jest w największej mierze uzależniona od poziomu stóp procentowych w Polsce, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Generalnie im wyższe stopy procentowe, tym wyższe oprocentowanie lokat.

Podatek od zysków - zyski z lokaty są oprocentowane 19% podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Posiadacz lokaty nie musi jednak rozliczać tego podatku samodzielnie - robi to bank, a klient otrzymuje odsetki już pomniejszone o wysokość należnego podatku. Wracając do naszego przykładu: lokata roczna na 1,5% dla kwoty 10.000 zł oznacza, że jej posiadacz zarobi netto 121,50 zł. Od kwoty 150 zł zostanie bowiem potrącony podatek w wysokości 28,50 zł (150x19%).