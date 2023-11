Lokalizator GPS - jak działa i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Foto: Pixabay

Czym jest lokalizator GPS? To urządzenie bazujące na systemie nawigacji satelitarnej. Wskazuje położenie śledzonego obiektu z dokładnością do kilku metrów, korzystając z pracy umieszczonych na orbicie satelitów. Odczytywane przez sprzęt współrzędne są nanoszone na dedykowane mapy i… gotowe! Możesz zobaczyć, gdzie jest śledzony samochód lub człowiek.

Dlaczego warto zainwestować w lokalizator GPS?

Lokalizator GPS ma bardzo wszechstronne zastosowanie i sprawdza się w różnych sytuacjach. To urządzenie prewencyjne (zabezpieczające np. przed kradzieżą czy porwaniem), ale również typowo inwigilacyjny sprzęt, pozwalający na prowadzenie śledztwa prywatnego lub kryminalnego.

Jakie funkcje może pełnić tego rodzaju narzędzie?

Lokalizator dla dziecka lub lokalizator dla osoby starszej – ochroni przed porwaniem, zagubieniem się (dotyczy szczególnie ludzi z tzw. chorobami wieku starczego), a także zabezpiecza dziecko podczas wakacji czy w czasie roku szkolnego.

– ochroni przed porwaniem, zagubieniem się (dotyczy szczególnie ludzi z tzw. chorobami wieku starczego), a także zabezpiecza dziecko podczas wakacji czy w czasie roku szkolnego. Ochronny sprzęt GPS do samochodu – może chronić samochód prywatny, służbowy lub flotowy przed kradzieżą albo użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem.

– może chronić samochód prywatny, służbowy lub flotowy przed kradzieżą albo użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem. Lokalizator do ochrony maszyn budowlanych – narzędzie ułatwia lokalizowanie maszyn rolniczych, przemysłowych czy budowlanych, pracujących np. w terenie. To zabezpiecza je przed złodziejami, nawet jeżeli stacjonują na niechronionym terenie.

– narzędzie ułatwia lokalizowanie maszyn rolniczych, przemysłowych czy budowlanych, pracujących np. w terenie. To zabezpiecza je przed złodziejami, nawet jeżeli stacjonują na niechronionym terenie. Sprzęt inwigilacyjny np. dla detektywów – dzięki lokalizatorom można w skuteczny sposób śledzić niewiernych małżonków, nieuczciwych pracowników, osoby odpowiadające za przemoc w rodzinie czy prowadzić działalność w innych sprawach. Lokalizator GPS to także skuteczne narzędzie dla służb publicznych (np. dla policji).

Dzięki lokalizatorom, możesz skutecznie ochronić swoje dziecko np. w drodze do i ze szkoły (fot. Pixabay.com)

Na co zwrócić uwagę przy zakupie lokalizatora GPS? Te elementy są najważniejsze

Jeżeli urządzenie ma spełniać swoją rolę, koniecznie musi prezentować wysoką jakość i zapewniać najlepsze parametry działania. Co koniecznie należy uwzględniać, przy zakupie lokalizatora GPS?

Precyzja wskazywania śledzonego obiektu – najlepsze lokalizatory pokazują miejsce pobytu osoby lub pojazdu z dokładnością do kilku metrów. Bardziej precyzyjne wskazania to większa szansa na odzyskanie auta albo bardziej precyzyjna kontrola rodzicielska.

– najlepsze lokalizatory pokazują miejsce pobytu osoby lub pojazdu z dokładnością do kilku metrów. Bardziej precyzyjne wskazania to większa szansa na odzyskanie auta albo bardziej precyzyjna kontrola rodzicielska. Czas pracy baterii – to szczególnie istotne, jeżeli sprzęt ma pełnić funkcję inwigilacyjną albo zadania w trybie zdalnym (np. podczas ochrony dziecka lub seniora). Zwróć uwagę na pojemność baterii i możliwość ustawienia zużycia energii.

– to szczególnie istotne, jeżeli sprzęt ma pełnić funkcję inwigilacyjną albo zadania w trybie zdalnym (np. podczas ochrony dziecka lub seniora). Zwróć uwagę na pojemność baterii i możliwość ustawienia zużycia energii. Niewielkie rozmiary lub odpowiednio dyskretny kamuflaż – lokalizator nie powinien rzucać się w oczy. Lokalizator dla dziecka czy lokalizator dla osoby starszej nie może wzbudzać podejrzeń potencjalnego porywacza albo człowieka, który przebywa w pobliżu. Dzięki temu zwiększasz bezpieczeństwo bliskich. Mały rozmiar z kolei ułatwia ewentualne ukrycie urządzenia.

– lokalizator nie powinien rzucać się w oczy. Lokalizator dla dziecka czy lokalizator dla osoby starszej nie może wzbudzać podejrzeń potencjalnego porywacza albo człowieka, który przebywa w pobliżu. Dzięki temu zwiększasz bezpieczeństwo bliskich. Mały rozmiar z kolei ułatwia ewentualne ukrycie urządzenia. Przejrzysty system śledzenia – najlepsze urządzenia umożliwiają śledzenia na czytelnej platformie albo przy pomocy systemu bazującego na SMS.

– najlepsze urządzenia umożliwiają śledzenia na czytelnej platformie albo przy pomocy systemu bazującego na SMS. Dodatkowe funkcje – detekcja ruchu, funkcja nasłuchu, możliwość wyznaczenia geostrefy. Wszystko to znacznie zwiększa możliwości zabezpieczenia osób i mienia, a także działania śledcze.

– detekcja ruchu, funkcja nasłuchu, możliwość wyznaczenia geostrefy. Wszystko to znacznie zwiększa możliwości zabezpieczenia osób i mienia, a także działania śledcze. Skuteczny system montażu – najlepsze lokalizatory GPS do samochodu posiadają specjalne magnesy neodymowe.

– najlepsze lokalizatory GPS do samochodu posiadają specjalne magnesy neodymowe. Obudowa dostosowana do warunków pracy – jeżeli sprzęt ma działać o każdej porze roku (także w trudnych warunkach), jego obudowa musi zagwarantować ochronę przed szkodliwym wpływem wilgoci czy innych czynników.

Poznaj skuteczne i precyzyjne lokalizatory GPS

Godnym polecenia urządzeniem do ochrony samochodu jest lokalizator GPS FIX-9 – hermetyczny z magnesami. Sprzęt (w trybie czuwania) może działać nawet przez 1,5 roku. Ma bardzo silny magnes ułatwiający montaż i szczelną obudowę o klasie IP67. Urządzenie pokazuje przebytą trasę, a przede wszystkim wskazuje lokalizację śledzonego obiektu z dokładnością do nawet 5 metrów. GPS FIX-9 może pracować w każdym miejscu dzięki zasięgowi opartemu na sieci GSM. Umożliwia śledzenie obiektu na dedykowanej platformie albo poprzez SMS.

Z kolei miniaturowy lokalizator A9 w breloku z funkcją nasłuchu (w wielu wersjach kolorystycznych np. w kolorze zielonym) to świetne narzędzie do ochrony bliskich osób. Zamknięte jest w niepozornym elemencie, który można zamontować do kluczy albo nosić w postaci wisiorka. Ma przycisk SMS (łączący natychmiast ze zdefiniowanym numerem), umożliwia dwustronną komunikację, ma funkcję śledzenia „na żywo” i jest bardzo łatwy w obsłudze. A9 wskazuje miejsce pobytu obserwowanej osoby z dokładnością do 5 metrów, a czas pracy na jednym ładowaniu baterii dochodzi do 4 dni.

Niepozorny brelok – lokalizator GPS może pełnić wiele funkcji ochronnych i inwigilacyjnych (fot. Materiały własne)

Pamiętaj, że inwestycja w lokalizator GPS to inwestycja w Twoje bezpieczeństwo. Nie warto zwlekać z zakupem takiego sprzętu!