Lodówka samochodowa i inne przydatne akcesoria samochodowe

Dlaczego wideorejestratory samochodowe są pożądane?

Wideorejestratory nagrywają wszystko, co się dzieje na zewnątrz pojazdów, co pozwala wykorzystać zapisy jako dowody w procesach ustalania sprawców. Działają również jako systemy monitorowania samochodów, jeśli wyposażone są w dodatkowe funkcje. Wideorejestrator nie jest dużym wydatkiem, bo nawet najtańszy produkt spełnia podstawowe zadania. W Inter Cars dostępne są modele o różnych parametrach, dlatego przed dokonaniem wyboru trzeba zapoznać się ze specyfikacją techniczną na stronie.

Podczas zakupu należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

rozdzielczość – odpowiada za jakość obrazu. Im wyższa rozdzielczość, tym nagranie jest bardziej szczegółowe i wyraźne,

kąt widzenia – urządzenia wyposażone są przeważnie w obiektywy o kątach widzenia od 120 do 170 st. Szerszy kadr pozwala kamerze uchwycić więcej ujęć,

tryb nocny – podróżując w nocy należy zwrócić uwagę na ten parametr. Urządzenie musi być wyposażone w diody LED lub port podczerwieni,

płynność nagrań – pozwala dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Wideorejestrator powinien zapisywać co najmniej 30 klatek na sekundę.

Podczas zakupu należy zwrócić uwagę na pojemność karty pamięci, wielkość urządzenia, sposób montażu, formę ładowania i rodzaj konstrukcji.

Czym różnią się od siebie alkomaty?

Prowadzenie samochodów pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem lub przestępstwem, w zależności od ilości alkoholu we krwi. Wsiadanie w takim stanie za kierownicę jest zagrożeniem dla kierowców, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Aby sprawdzić trzeźwość po wypiciu lampki wina czy drinka warto posiadać alkomat.

Często jest problem z zakupem urządzenia, z powodu niedostatecznej wiedzy na ten temat. W firmie intercars.pl dostępne są alkomaty elektroniczne, które dzieli się na półprzewodnikowe i elektrochemiczne. Pierwsze z wymienionych są czułe na alkohol oraz inne substancje. Przed wykonaniem pomiaru nie należy palić, jeść i przyjmować leków, by uzyskać wiarygodny wynik. Drugie z kolei, alkomaty elektrochemiczne, reagują tylko na etanol, dzięki czemu pokazują faktyczny wynik.

Zamrażarka i lodówka samochodowa na produkty spożywcze w Food truck?

Food truck to restauracja na kółkach serwująca różne dania. Można oferować burgery, zapiekanki, hot dogi, kiełbasa pieczona, frytki, pizza, gorące i zimne napoje oraz lody, bo przyciągają klientów. Jest to ciekawy pomysł na biznes gastronomiczny, bo prowadzić się w całym kraju. Latem dobrze jest ustawić food truck nad morzem, jeziorem lub w górach. Pojazdem warto wybrać się na festyn czy inną otwartą imprezę, gdzie jest większe skupisko konsumentów. Prowadząc mobilny biznes gastronomiczny niezbędne jest wyposażenie.

Podstawą jest zamrażarka samochodowa do przechowywania żywności: mięsa, lodów, frytek oraz innych produktów. Urządzenie musi cały czas pracować, dlatego powinno być energooszczędne i bezawaryjne. Potrzebna jest również lodówka samochodowa do chłodzenia napojów. Trzeba jednak wybrać odpowiednie miejsce postoju, by mieć dostęp do prądu. Ważny jest wybór takiej sieci elektrycznej, która zagwarantuje uniknięcie problemów z nagłymi skokami napięcia, szkodliwych dla chłodziarek.

Gdzie przydatna jest lodówka turystyczna?

Wybierając się w dłuższą podróż samochodem czy na biwak warto zabrać lodówkę turystyczną, którą można podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej. Zapewnia bezpieczne przechowywanie jedzenia i napojów przy bardzo wysokich temperaturach. Na stronie internetowej intercars.pl są dostępne różne modele. Do istotnych cech lodówki turystycznej na które należy zwracać uwagę, należą: wydajność chłodzenia, pojemność chłodziarki, poziom generowanego hałasu oraz czas pracy urządzenia.

Nie bez znaczenia jest też marka, ponieważ lepszej jakości urządzenie będzie utrzymywało odpowiednio niską temperaturę przez wiele lat. Lodówki turystyczne mają akcesoria samochodowe oraz dodatkowe funkcje, przydatne podczas wakacyjnych wyjazdów. Niektóre warianty wyposażone są również w wejście USB, umożliwiające ładowanie urządzeń. W małych lodówkach samochodowych są wkłady, które wymagają wcześniejszego zamrożenia.

Samochodowe lodówki — podsumowanie

Samochodowe lodówki pozwalają uzyskać pożądaną temperaturę, dlatego zabierane są w podróż. W gorące letnie miesiące stają się niezastąpione do chłodzenia napojów. Poszukując odpowiedniego modelu, warto odwiedzić stronę https://intercars.pl, gdzie można znaleźć szeroki asortyment urządzeń. Przed zakupem produktu należy zawsze zapoznać się z opisem i specyfikacją techniczną, by lodówka kompresorowa lub turystyczna odpowiadała potrzebom rodziny. Kierowanie się niską ceną, nie zwracając uwagi na markę, jest błędnym podejściem, bo najważniejsza jest zawsze jakość. W sklepie online można wybrać nie tylko w lodówkę, ale również alkomat, kamerę samochodową i części zamienne.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera