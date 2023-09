Lodówka dwudrzwiowa – inteligentne centrum Twojej kuchni

Rodzinna i nowoczesna lodówka dwudrzwiowa – poznaj Family Hub™

Kuchnia coraz częściej staje się rodzinnym centrum wydarzeń – wspólne jedzenie posiłków, rozmowy i spędzanie wolnego czasu. Nowoczesna, multimedialna lodówka dwudrzwiowa Family Hub™ może poprawić komfort Twojego codziennego życia – zaplanuj z nią posiłki i bez trudu przyrządzaj ulubione dania całej rodziny. Sprzęt umożliwia Ci efektywne kupowanie i wykorzystanie żywności. Pozwala również na sterowanie "inteligentnymi urządzeniami" dzięki aplikacji SmartThings*. Ponadto, słuchaj muzyki, oglądaj telewizję** i korzystaj z aplikacji – wbudowanych w urządzenie takich jak np. Bixby***, lub na dowolnym smartfonie****. Lodówka Family Hub™ oferuje możliwość udostępnienia wiadomości, zdjęć, wideo, informacji czy planów dnia.

Lodówka z kostkarką – domowe orzeźwienie na wyciągnięcie ręki

Wyobraź sobie idealnie schłodzony napój, który możesz uzyskać w swojej kuchni. Wybrane lodówki Samsung oferują Dual Auto Ice Maker – kostkarka wytwarza lód w kostkach lub w mniejszych Ice Bites™, które znacznie szybciej schładzają napoje. Lodówka z kostkarką może wygenerować nawet do 2,8 kg lodu dziennie, a przechowywać aż do 3,1 kg. To możliwe, gdyż umieszczono lód w zamrażarce, aby nie zajmował cennej przestrzeni w samej lodówce.

Rodzinna lodówka – duża, pojemna i energooszczędna

Jeśli nowoczesna lodówka jest duża, pojemna i oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych, to można oczekiwać od niej również energooszczędnego działania. Może to wpłynąć na niższe rachunki za energię elektryczną.

Samsung posiada w swojej ofercie lodówki z modułem Wi-Fi (SmartThings Energy) – umożliwiającym sterowanie takim modelem z poziomu aplikacji SmartThings***** – aplikacji służącej do inteligentnego zarządzania urządzeniami domowymi. Z jej poziomu włączysz np. Tryb AI Energy Mode. Sprawia on, że Twoja lodówka optymalizuje swoją pracę poprzez uczenie się wzorców użytkowania m.in. częstotliwości otwierania drzwi. To zaś przekłada się na optymalizację szybkości pracy kompresora czy częstotliwości cyklu rozmrażania – pozwól, aby lodówka mogła zużywać nawet do 15% mniej energii******. To tak jakby lodówka nawet przez 7 tygodni w roku nie zużywała prądu *******.

Bez względu na to, czy interesuje Cię klasyczna i elegancka lodówko-zamrażarka dwudrzwiowa czy inteligentna lodówka z Family Hub™, zdecydowanie warto sięgać po sprawdzone rozwiązania od zaufanej marki. Najczęściej kupowane lodówki w Polsce to lodówki Samsung********, których producent ma bardzo bogatą ofertę.

Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.

* Przeznaczona dla urządzeń z systemem operacyjnym [Android] 6.0 lub nowszym (minimum 2 GB pamięci RAM); przeznaczona dla urządzeń z systemem operacyjnym [iOS] 10.0 lub nowszym / urządzeń iPhone6 lub nowszych. Wymaga połączenia z Internetem.

** Kompatybilne telewizory: modele Smart TV z lat 2015–2017: seria J/K/MU6400 lub nowsze, modele Smart TV z roku 2018: seria NU7400 lub nowsze, modele Smart TV z roku 2019: seria Q60R lub nowsze, modele Smart TV z lat 2020–2021: seria Q70 lub nowsze oraz telewizory lifestyle'owe (The Frame, The Serif i The Sero – z wyłączeniem The Frame 32”). Prosimy sprawdzić kompatybilność nowych telewizorów na samsung.com. Opcja ta może nie działać, jeśli oprogramowanie telewizora Samsung TV zostało zmienione.

*** Aplikacja Bixby dostępna tylko w języku angielskim

**** Kompatybilność z najważniejszymi aplikacjami dostępnymi w modelach Samsung Galaxy S6 lub nowszych obsługujących Android 8.1 lub nowszy. Dostępne aktualizacje oprogramowania (polityka świadczenia usługi może ulec zmianie w dowolnej chwili bez powiadomienia).

***** Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 8.0 lub wyższa) i iOS (wersja 13 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account.

****** Wyniki testu są oparte na porównaniu zużycia energii przez urządzenie przy użyciu trybu AI Energy i bez korzystania z trybu AI Energy; uruchamianego przez aplikację SmartThings. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków i sposobów użytkowania. Dotyczy wybranych urządzeń.



******* Rok składa się z 52 tygodni, z czego 7 tygodni stanowi około 15%, co odpowiada mniejszemu zużyciu energii nawet o 15% w skali roku dzięki SmartThings. Optymalizacja ta bazuje na wzorcach takich jak częstotliwość otwierania drzwi, szybkości pracy kompresora oraz częstotliwości cyklu rozmrażania)

******** W segmencie lodówek; na podstawie raportów międzynarodowej firmy badawczej dotyczących sprzedaży detalicznej lodówek w Polsce w okresie 01.2007-03.2023 r. oraz badania Kantar Polska z 27.11.2020 r. przeprowadzonego na zlecenie Samsung.

Foto i treść: materiał partnera