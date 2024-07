Lifestyle i sztuczna inteligencja - trendy w twórczości internetowej

W dobie dynamicznego rozwoju technologii i zmieniających się preferencji internautów, twórcy internetowi muszą nieustannie dopasowywać swoje strategie, aby utrzymać popularność i zainteresowanie odbiorców. Wybór tematyki kanału, medium, typów publikowanych treści oraz narzędzi online są zatem kluczowe w kształtowaniu “przewagi konkurencyjnej” twórcy na rynku.

Lifestyle króluje w internecie

Według raportu Ekonomia twórców po polsku 2024 przygotowanego przez Imker we współpracy z Influencers Live Wrocław przestrzeń influencerów i twórców zdominowana jest przez szeroko pojęty lifestyle i zdrowie. Prawie czterech na dziesięciu ankietowanych poruszało te zagadnienia w swoich kanałach w poprzednim roku. W internecie nie brakuje także edukatorów oraz osób promujących rozwój osobisty. Coraz więcej jest też podróżników relacjonujących w mediach społecznościowych swoje wojaże. Rośnie również grupa profesjonalistów, dzielących się w wiedzą ze swojej branży, takiej jak marketing i sprzedaż czy rozwój biznesu online.

Kategorie tematyczne wybierane przez twórców

Zróżnicowanie tematyczne tworzonych treści pokazuje, że aby wybić się w gąszczu internetowych treści nie trzeba, a być może nawet nie powinno się tworzyć na najbardziej popularne tematy. Niszowe zagadnienia, takie jak zarządzanie odpadami, o którym w swoich kanałach edukuje Monika Michalska, znana na Instagramie jako Pani od odpadów, mogą również spotkać się z zainteresowaniem internautów.

Pewnik klikalności nie istnieje – nigdy nie mamy gwarancji, że nasz content się przyjmie, niezależnie od tego na jaki temat tworzymy. Mamy jednak wpływ na to, czy jesteśmy fair i nie oszukujemy swoich odbiorców, czy jesteśmy autentyczni. W internecie znacznie ważniejsza od doboru tematyki kanału jest osobowość twórcy i to, co ma do przekazania. Tym właśnie twórcy powinni kierować się prowadząc działalność internetową. Nie chodzi o to, aby ciągle coś mówić, ale o to, by wypowiadać się w sytuacjach, gdy nasz głos wnosi coś do dyskusji, dzielić się cennymi spostrzeżeniami, ekspertyzą. Inspirować. Wówczas sukces przyjdzie sam – komentuje Pani od odpadów.

Media społecznościowe najpopularniejszymi kanałami

Ważniejszy od doboru tematyki kanału może okazać się wybór samego medium. Chociaż obecnie największą platformą społecznościową pod względem liczby użytkowników jest wciąż Facebook, znacznie szybciej rosną Instagram czy TikTok, które szczególnie popularne są wśród młodszej publiczności. Dostrzegają to polscy twórcy internetowi, z których co drugi wskazał Instagram jako swój główny kanał działalności online. Niewielu z respondentów rozwija kanały własne, takie jak blog czy newsletter.

Główny kanał działalności wskazany przez ankietowanych

Twórcy stawiają na trendy i własne produkty

Nie bez znaczenia w kontekście rozwoju twórczości online pozostają typy publikowanych w internecie treści. W ostatnich latach ogromną popularnością cieszą się krótkie formy wideo, takie jak TikToki, Reelsy (na Instagramie) czy Shortsy (na YouTubie).

Krótkie filmy są znacznie bardziej angażujące oraz pożądane szczególnie wśród młodych odbiorców. Zdają sobie z tego sprawę ankietowani twórcy, z których co drugi nagrywa i publikuje w swoich kanałach TikToki czy Reelsy.

Wciąż najpopularniejszym typem treści pozostają jednak posty na portalach społecznościowych (niemal ośmiu na dziesięciu twórców publikowało je w ubiegłym roku). Wpisy blogowe, dłuższe filmy czy newsletter nie cieszyły się dużą popularnością w 2023 roku, jednak według deklaracji ankietowanych, mają zaliczyć ogromny (dwu-, a nawet trzykrotny) wzrost w 2024 roku. Twórcy dostrzegają również korzyści wynikające ze sprzedaży autorskich produktów. Co trzeci badany zadeklarował, że w 2024 wyda książkę lub ebooka, co czwarty planuje stworzyć autorski kurs internetowy.

Typy publikowanych przez respondentów treści internetowych

Twórcy inwestują w technologie

W codziennej pracy twórcy sięgają po narzędzia wspierające działalność online. Szczególnie chętnie korzystają ze stron i aplikacji do tworzenia grafik i montowania wideo (np. CapCut, Photoshop, Canva), systemów do organizacji i planowania pracy, takich jak Asana czy Kalendarz Google. Popularne są również oprogramowania do mailingu (GetResponse, Mailchimp czy MailerLite) oraz narzędzia do reklam (Google Ads, Facebook Ads).

Narzędzia online stosowane przez twórców internetowych

Sztuczna inteligencja również nie jest obca ankietowanym twórcom. Połowa z nich korzysta na co dzień z jej rozwiązań, m.in. z Chatu GPT, który pomaga w tworzeniu contentu na kanały oraz generowaniu pomysłów, a także w researchu. Popularne wśród twórców są również internetowe generatory obrazów (np. Midjourney) oraz narzędzia do analizy treści.

Wykorzystanie przez twórców w codziennej pracy narzędzi opartych na sztucznej inteligencji prowadzi nie tylko do oszczędności czasu, ale także idzie w parze z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Według naszego raportu, aż dwie trzecie ankietowanych stosujących rozwiązania AI na co dzień, osiąga przychody ze swojej internetowej działalności. Sięganie po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji jest przejawem probiznesowego podejścia do publikowania treści, co często przekłada się na wyższe zarobki z działalności online – mówi Krzysztof Bartnik, CEO i założyciel Imker.

W ankiecie internetowej przeprowadzonej w marcu 2024 r. wzięły udział 602 osoby prowadzące działalność internetową.