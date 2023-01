Leki na odchudzanie - czy istnieją i są skuteczne?

1. Czy leki na odchudzanie istnieją?

Czy leki na odchudzanie istnieją?

Proces odchudzania wielu osobom kojarzy się z miesiącami starań, z których często niewiele wynika. Dzieje się tak z wielu różnych powodów: nie pilnujemy diety, nie uprawiamy aktywności fizycznej, jesteśmy chorzy i nie mamy tego świadomości lub też przyjmujemy leki na przewlekłą chorobę, które w ramach skutków ubocznych powodują wzrost masy ciała. Skuteczne leki na odchudzanie są jak najbardziej obecne na rynku, jednak środki tego typu otrzymamy wyłącznie na receptę. Obecnie w Polsce są to trzy substancje: Mysimba, Xenical i Saxenda. Stosuje się je u pacjentów o trzecim lub wyższym stopniu otyłości, którzy nie są w stanie poradzić sobie jedynie przy pomocy odpowiedniej diety i ruchu. Aby móc skorzystać z takiej terapii trzeba konsultować się z lekarzem i - zazwyczaj - wyczerpać wszystkie inne drogi prowadzące do obniżenia masy ciała.

Leki a suplementy diety - na czym polega różnica?

W przeciwieństwie do leków suplementy diety możemy zakupić bez recepty, a także bez konsultacji z lekarzem czy dietetykiem, choć samodzielne ich stosowanie nie jest dobrym pomysłem, jeżeli nie mamy wiedzy jak działają. Suplementy wspierają proces odchudzania poprzez dostarczenie do organizmu brakujących substancji odżywczych, dzięki czemu jest on w stanie wydajniej funkcjonować. Na rynku znajdziemy także preparaty odchudzające nazywane popularnie spalaczami, których zadaniem jest wytworzenie ciepła i poprawienie tempa metabolizmu. Tego typu środki możemy stosować jako dodatek do diety i ćwiczeń, lecz same w sobie nie będą one w stanie zmienić naszej sylwetki.

Co warunkuje skuteczne spalanie tkanki tłuszczowej?

Aby osiągnąć i utrzymać prawidłową masę ciała musimy dostarczać odpowiedniej ilości kalorii. Zbyt niewielka ilość jedzenia w ciągu dnia nie będzie działać na naszą korzyść, o czym warto pamiętać przy układaniu diety. Jeżeli nie mamy wiedzy na temat zdrowego żywienia, bardzo dobrym pomysłem jest zainwestowanie w konsultacje z dietetykiem, który dobierze nam jadłospis i ewentualnie wskaże, jakie naturalne suplementy diety możemy stosować w późniejszych etapach planu odchudzającego, aby poprawić swoją skuteczność.

