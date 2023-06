Lekarz trycholog - kiedy się do niego wybrać?

W wielu przypadkach problemy związane z włosami i owłosioną skórą głowy wynikają z innych problemów zdrowotnych w organizmie. Dlatego trycholog podczas dokładnego wywiadu zaleca diagnostykę całego organizmu. Do zadań trychologa należy szczegółowa analiza cebulek włosów, stanu skóry głowy, schorzeń dotyczących skóry głowy (jak np. łojotokowe zapalenie skóry głowy, łupież, czy łuszczyca), a następnie ustalenie przyczyn wypadających włosów oraz dobór odpowiedniego, indywidualnego planu pielęgnacji włosów. Procedura leczenia często obejmuje nie tylko włosy i skórę głowy, ale także cały styl życia pacjenta.

Wpływ na włosy i skórę głowy mają:

– choroby metaboliczne

– sposób odżywiania i styl życia

– prawidłowa flora bakteryjna w jelitach

– zakażenia grzybicze i pasożytnicze

– prawidłowy mikrobion skóry głowy

– zażywane leki

– stan emocjonalny pacjenta

Kiedy trzeba udać się do trychologa?

Konsultacja ze specjalistą trychologii może być konieczna, jeśli występują niepokojące zmiany na głowie. Do pierwszych symptomów związanych ze skórą głowy, może być uczucie swędzenia lub nadmierne napięcie skóry. Do najbardziej oczywistych należą: łupież, zaczerwiona skóra głowy lub pojawiające się na głowie krostek, lub innych zmian skórnych. Pacjenci zwykle zgłaszają się do gabinetów trychologicznych dopiero wtedy, gdy doświadczają nadmiernego wypadania włosów. Motywacją jest zazwyczaj potrzeba rozwiązania problemu estetycznego związanego z łysieniem, ale niestety może to być objawem poważniejszych problemów zdrowotnych.

Jakie są powody wypadania włosów według trychologa?

Specjaliści uważają, że zaburzenia hormonalne są przyczyną wypadania włosów. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zwykle jest to związane z nadmiernym stężeniem testosteronu we krwi. U mężczyzn łysienie występuje najczęściej na tle androgennym. Jest to choroba, która objawia się cofnięcie linii włosów, czyli powstawaniem tzw. zakoli. Do częstych powodów osłabienia włosów zalicz się niedożywienie organizmu, które może być wynikiem złego odżywiania i połączenie ze stresem. Może też wynikać z uwarunkowań genetycznych.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera