Lejek sprzedażowy w praktyce - jak integrować Google Ads z Amazon Ads, by maksymalizować zysk

Lejek sprzedażowy to nic innego jak gra w skojarzenia: na górze mamy rzeszę potencjalnych klientów, którzy dopiero słyszą o problemie, u dołu wąską grupę kupujących gotowych kliknąć „Dodaj do koszyka”. Dobrze zaprojektowane kampanie reklamowe dostarczają odbiorcy właściwy komunikat dokładnie w tym momencie, w którym go potrzebuje. Synergia Google Ads (generowanie ruchu i zasilanie list remarketingowych) z Amazon Ads (domknięcie transakcji i retargeting) pozwala wycisnąć z budżetu więcej, niż gdy każda z platform działa w izolacji.