Leczenie alkoholizmu - jak wygląda terapia dla alkoholików?

Odwyk od alkoholu - detoks organizmu

Na początku warto odpowiedzieć sobie na ostatnie pytanie ze wstępu, czyli czy w leczeniu choroby alkoholowej niezbędny jest odwyk w specjalnym ośrodku. Tutaj może być jednak tylko jedna odpowiedź - tak. W leczeniu choroby alkoholowej kluczowa jest całodobowa opieka, wsparcie psychologiczne, farmakologia oraz wiele innych działań, których nie można zapewnić sobie samodzielnie. Odwyk w ośrodku jest więc konieczny.

Leczenie alkoholizmu w takim ośrodku zaczyna się od detoksu organizmu. Przeprowadza się go w celu jego całkowitego oczyszczenia i pozbycia się resztek toksyn i samego alkoholu. To bardzo trudny etap. Pojawiają się tu liczne objawy, które wywołuje głód alkoholowy. Najczęściej są to wymioty, migreny, zawroty głowy, omamy, czy też drgawki. Detoks trwa około 7 dni i dopiero po jego przeprowadzeniu możliwe jest włączenie leczenia farmakologicznego.

Leczenie choroby alkoholowej - metody leczenia alkoholizmu

W leczeniu alkoholizmu najważniejszą rolę odgrywa przede wszystkim psychoterapia indywidualna oraz grupowa. Mimo że jest to choroba polegając na uzależnieniu od substancji, to jednak po przeprowadzeniu detoksu, kluczowa jest praca właśnie z psychiką. Poprzez odpowiednio dobraną terapię można bowiem dotrzeć do źródła problemu i zaplanować właściwy tok leczenia.

Terapia pełni niezwykle ważną funkcję w leczeniu alkoholizmu. Pozwala bowiem skonfrontować się z innymi osobami, walczącymi z nałogiem, czerpiąc tym samym z ich doświadczeń. Takie leczenie alkoholików pozwala na uświadomienie sobie osobie chorej wszystkich rządzących nią mechanizmów.

Czy leczenie alkoholików jest skuteczne?

Wiemy już, że jeśli chodzi o alkoholizm, terapia jest niezbędna. Bez niej szanse na wyjście z nałogu są niemal zerowe. Jednak czy w chorobie, jaką jest alkoholizm, terapia uzależnienia od alkoholu rzeczywiście pozwala na całkowite wyleczenie? Niestety, lecz alkoholizm jest chorobą, z którą pozostaje się na całe życie. Nie można po prostu wyzdrowieć. Można natomiast zachować trzeźwość na zawsze. I właśnie jeśli chodzi o uzależnienie, jakie powoduje alkohol leczenie jest niezbędne, by pacjent mógł znaleźć w sobie siłę na codzienną walkę.

