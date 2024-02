Polska, od 11 listopada 2019 roku, umożliwia swoim obywatelom bezwizowy wjazd do USA poprzez system ESTA, który wymaga elektronicznego zezwolenia.

Jest ono ważne przez dwa lata, a czas oczekiwania wynosi maksymalnie 72 godziny. W tym przypadku wszelkie formalności, w przeciwieństwie do wizy, dopełnia się drogą elektroniczną.

Procedura ta, choć ułatwia proces wyjazdu, otwiera drzwi dla cyberprzestępców, którzy na wielu fałszywych stronach podszywają się pod oficjalne instytucje rządowe USA, oferując pomoc w uzyskaniu ESTA za wyższe opłaty – zamiast oficjalnych 21 USD, żądają 81 USD.

Pamiętaj, że prawdziwe ESTA kosztuje 21 USD i składa się je na oficjalnej stronie https://esta.cbp.dhs.gov/ Nigdy nie płać więcej i nie korzystaj z pośredników!

Jak działają fałszywe strony z wnioskiem o ESTA

Fałszywe strony, jak np. estavisa.pl wyświetlają się zwykle w wynikach wyszukiwania. Bardzo trudno odróżnić je od oryginału - są dopracowane pod każdym szczegółem. Nie tylko próbują wzorować się na oryginalnym serwisie, ale wręcz są lepiej dopracowane i bardziej przyjazne dla odwiedzającego.

Wypełnianie formularza z wnioskiem na fałszywej stronie przebiega podobnie jak w oryginale. Brakuje jednak weryfikacji przez SMS, o czym zwykle nie wiedzą szczególnie osoby, które po raz pierwszy składają wniosek o ESTA.

Ofiary, przekonane o autentyczności procedury, nie tylko otrzymują fałszywe dokumenty, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwe zezwolenia ESTA, ale także podczas wypełniania wniosku nieświadomie dzielą się z oszustami wrażliwymi danymi, takimi jak numery paszportów czy karty kredytowe.

W rezultacie nieświadomy podróżnik uda się z pozwoleniem oraz biletami na lotnisko, gdzie dowie się, że ESTA jest fałszywką i nie uprawnia go do podróży do USA.

Nie daj się nabrać na fałszywą stronę z wnioskiem ESTA

Zachowaj czujność i dystans do wszelkich ofert, na które trafiasz w internecie.

Sprawdź końcówkę adresu URL - legalne strony rządowe mają domenę .gov.

W razie najmniejszych wątpliwości wyślij adres strony do CERT w celu sprawdzenia, czy nie jest to fałszywka https://www.cert.pl/.

Upewnij się, że podczas składania wniosku następuje weryfikacja SMS.

Nie płać więcej niż 21 USD.

Poniżej informacja ze strony rządowej o pozwoleniu na podróż do USA oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty z wyszczególnioną kwotą 21 dolarów:

Poniżej fałszywa informacja o pozwoleniu na podróż do USA oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty bez wyszczególnionej kwoty, która wynosi 81 dolarów:

Poniżej potwierdzenie ze strony rządowej o autoryzacji płatności. Fałszywa strona ten krok pomija:

Źródło: G DATA Software