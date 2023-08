Kurs na przewóz rzeczy i osób - obowiązkowy dla kierowców zawodowych

Kurs kwalifikacji wstępnej - uzupełnij swoje prawo jazdy

Osoby, które planują zostać zawodowymi kierowcami muszą ukończyć jeden z dwóch kursów zawodowych: kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy i osób. To niezbędne szkolenie dla kierowców zawodowych, którzy planują przewozić różnego rodzaju towary. Profil kierowcy zawodowego warto uzupełnić o świadectwa kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminu państwowego otwiera nowe możliwości podjęcia pracy. Kurs na przewóz rzeczy i osób potrzebny jest do podjęcia pracy jako zawodowy kierowca w Polsce.

Kto może przystąpić do kursu na przewóz rzeczy i osób?

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób, którzy chcą podjąć pracę jako kierowca samochodu ciężarowego, a ich data prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E wypada po 10 września 2009r. Jeśli więc masz mniej niż 21 lat, otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej tylko po ukończeniu szkolenia ns kwalifikację wstępną. Realizacja takiego kursu umożliwia prowadzenie pojazdu ciężarowego bez ograniczeń dopuszczalnej masy całkowitej.

Gdy kierowca ukończył 21 lat, lepszym rozwiązaniem jest kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. W tym wieku wykonanie tego typu szkolenia nie ogranicza już uprawnień, jeśli chodzi o dopuszczalną masę całkowitą (DMC) pojazdu. Jeżeli prawo jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E otrzymałeś po 10 września 2009 roku, jedyne 140 godzin szkoleniowych kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej pozwoli Ci szybciej zdobyć uprawnienia.

Wstępny kurs na przewóz osób i rzeczy

Ukończenie kwalifikacji wstępnej 2023 wymaga odbycia 280 godzin szkoleń, w tym 195 godzin bloku podstawowego i 85 godzin bloku specjalistycznego. Ten ostatni dzieli się na 16 godzin w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Po ukończonym szkoleniu podstawowym kursant przechodzi do bloku specjalistycznego. Szkolenie teoretyczne zajmuje większość kursu, to aż 260 godzin. 20 godzin praktyki dzieli się na 16 godzin w ruchu drogowym oraz 4 godzin zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (lub 2 godziny na symulatorze). Kurs kwalifikacji wstępnej kosztuje obecnie 3799 złotych brutto za osobę, a egzamin w WORD - 50 złotych.

Przed rozpoczęciem kwalifikacji wstępnej

Trzeba spełniać pewne warunki, by móc uczestniczyć w kursie kwalifikacji wstępnej, oprócz uiszczenia opłaty. Kursant musi przebywać w Polsce przez minimum 185 dni w roku. Zapisać się na szkolenie może każdy kierowca, który ma zamiar podjąć się przewozu na rzecz firmy mającej siedzibę na terytorium RP. Uczestnik musi także posiadać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Do wykonywania zawodu kierowcy uprawnionego do przewozu osób i rzeczy potrzebny będzie także brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do pracy jako kierowca. Kursant musi także posiadać prawo jazdy kategorii dowolnej.

Co czeka na kursanta na szkoleniu kwalifikacji wstępnej?

Po zakończeniu szkolenia będziesz mógł pochwalić się wiedzą z zakresu charakterystyki przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania oraz charakterystyki technicznej bezpiecznego panowania nad pojazdem. Poznasz także maksymalny czas pracy w transporcie drogowym towarów i rodzaje wypadków, które mogą się przydarzyć w drodze.

W trakcie trwania części specjalistycznej poznasz tajniki załadowania pojazdu tak, by spełniać wymagania BHP oraz zasady prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobędziesz także ważne umiejętności panowania nad zużyciem paliwa oraz jazdy w specjalnych warunkach. Poznasz także przepisy rządzące przewozem towarów oraz uwarunkowania ekonomiczne rynku.

Szkolenie okresowe kierowców - niezbędna powtórka co 5 lat

Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii C uzyskane do 10 września 2009 roku, nie musisz wykonywać całego kursu kwalifikacji wstępnej. Wystarczy powtarzane co 5 lat szkolenie okresowe, które trwa jedyne 35 godzin, a z nami kosztuje jedynie 799 złotych. Ukończenie szkolenia okresowego automatycznie przedłuża ważność, jaką ma kod 95 w prawie jazdy. Mówi on o posiadaniu uprawnień zawodowego kierowcy. Po ukończeniu szkolenia okresowego czas oczekiwania na nowe prawo jazdy zwykle wynosi około 4 tygodni. Dlatego lepiej nie czekać na przedłużenie uprawnień do ostatniej chwili.

Czas trwania szkolenia okresowego kierowców zawodowych to 5 dni szkoleniowych trwających 7 godzin dziennie. Możesz także uzyskać zwolnienie z części szkolenia, jeśli posiadasz Licencję Konwojenta Zwierząt lub dokumenty pozwalające na przewóz ADR. Od 10 września 2009 roku obowiązek uczestnictwa w kursach doszkalających spoczywa także na kierowcach wykonujących przewozy na potrzeby własne.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Przyspieszony kurs na przewóz rzeczy i osób odbywa się w wymiarze 140 godzin. Jeśli kursant ukończył już 21 rok życia, otrzyma takie same uprawnienia jakie miałby po ukończeniu kwalifikacji wstępnej. Teoria i praktyka realizowana jest tak samo, w dwóch blokach programowych.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera